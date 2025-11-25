Αντιμέτωπη με κατηγορίες και ποινή φυλάκισηςη Κιάρα Φεράνι.

Τον δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει... για τα καλά η υπόθεση που βαραίνει την Κιάρα Φεράνι με κατηγορίες παραπλανητικής διαφήμισης και απάτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γνωστή Ιταλίδα influencer, φέρεται να έχει παραπλανήσει τους ακολούθους της με την πώληση χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων να καταλήγουν τελικά στην ίδια.

Οι κατηγορίες εναντίον της, αφορούν υπόθεση από το 2022, σχετικά με την πώληση των δημοφιλών – στην Ιταλία- κέικ Pandoro, ενώ η εισαγγελία του Μιλάνο, ζήτησε την ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του «people.com», η Φεράνι, εμφανίστηκε στη δικαστήριο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια του οποίου η εισαγγελία ζήτησε την φυλάκιση της Ιταλίδας.

Όπως αναφέρουν τα αντίστοιχα ιταλικά μέσα και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της «lapresse», η δίκη επρόκειτο να συνεχιστεί στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, όταν η γραμμή υπεράσπισης θα παρουσιάσει τα απαραίτητα στοιχεία.