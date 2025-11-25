Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Για το τροχαίο στη Φιλοθέη, την προσωπική του ζωή και τη μάχη με τη κατάθλιψη μίλησε το απόγευμα της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Με αφορμή μάλιστα τα όσα ανέφερε για το τροχαίο στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης, έδωσε και ορισμένες απαντήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα που βγήκαν για την συνάδελφο και συνεργάτη του στο «Σασμό», Δανάη Παππά.

Όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Μάλιστα, ο ηθοποιός, μίλησε για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του, ενώ σημείωσε πως δεν του αρέσει να τοποθετεί «ταμπέλες» ούτε στον ίδιο – ούτε και στους γύρω τους: «Προσπαθούν οι άλλοι να βάλουν μια ταμπέλα σε εμένα και εκεί μπερδεύονται. Έχω τρομερές αντιφάσεις σαν άνθρωπος και δεν μπορεί κάποιος να με τοποθετήσει κάπου. Και γιατί να το κάνει άλλωστε; Εγώ κάνω αυτό που γουστάρω και δεν με νοιάζει τι λεζάντα θα βάλει ο καθένας πάνω μου. Τα Μέσα το κάνουν, γιατί οι άνθρωποι που σε ξέρουν, ξέρουν ποιος είσαι. Όταν με παρουσιάζουν σαν έναν μπρουτάλ τύπο, αναγκαστικά ο άλλος έχει για εσένα μια εικόνα που του έχουν προβάλλει οι άλλοι. Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος», σημείωσε χαρακτηριστικά και εξήγησε:

«Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Αν θες να έχεις την αποδοχή όλων, είσαι ψεύτης. Αυτό έχει κόστος, θα έρχεσαι σε συγκρούσεις. Εγώ είμαι ελεύθερος, δεν υπερασπίζομαι καμία εικόνα. Αυτό με την αποδοχή έχει τελειώσει εδώ και δέκα χρόνια. Πριν είχα τεράστια ανάγκη για αποδοχή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehujzlw5ag9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, με αφορμή την εν λόγω συζήτηση, ο ηθοποιός, αποκάλυψε πως έχει δώσει μάχη με την κατάθλιψη και τις κρίσεις πανικού, ενώ είχε χρειαστεί να λάβει και αντικαταθλιπτική αγωγή: «Είχα αγωνία μέσα μου. Έσκασα κάποια στιγμή. Έπαθα κρίσεις πανικού συνεχόμενες, πήρα αντικαταθλιπτικά για να στανιάρω, ήταν τόσο σοβαρό. Ήμουν πάνω στη σκηνή και έπαιζα με κρίση πανικού, 1,5 ώρα».

Όσον αφορά το τροχαίο που προκάλεσε πριν από μερικές εβδομάδες, ο Βασίλης Μπισμπίκης, παρουσίασε την δική του οπτική: «Πέρασε, έκανα ένα λάθος, χτύπησα δύο αυτοκίνητα και το πλήρωσα ακριβά. Τελείωσε, πέρασε, έμεινε πίσω. Η αποκατάσταση της αλήθειας δεν με αφορά. Όταν θέλει κάποιος να πιστεύει κάτι για ό,τι συμβαίνει, συνεχίζει να το πιστεύει. Είναι δύσκολο να αποκαταστήσεις την αλήθεια», σημείωσε και εξήγησε στην πορεία πως τα social media, συχνά παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα: «Εσείς στα media δεν ενδιαφέρεστε για αυτό. Στα media θα προβάλλουν αυτό που πουλάει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehvvrbjqba1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, απάντησε σχετικά με τα δημοσιεύματα που προέκυψαν αναφορικά με τη Δανάη Παππά: «Μπαίνουν παθολογίες μέσα, μετά ξεφεύγει, πάει στη χυδαιότητα, όταν ξεφεύγει από το γεγονός. Τώρα πού ήμουν… Αν χορεύαμε και φιληθήκαμε με τη Δανάη, τη φίλη μου, που ήμασταν έναν χρόνο στον Σασμό και χορεύαμε και μας είδαν τα παιδιά από τον Σασμό. Πάνε να προκαλέσουν κάτι διαφορετικό, να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουν μια άλλη κατάσταση, έναν κιτρινισμό. Εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια. Γιατί δεν γίνεται σε όλους».