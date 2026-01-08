Μια ανάσα πριν από τον εθνικό τελικό της Eurovision, δύο από τους συμμετέχοντες μιλούν στο «Στούντιο 4» για τα τραγούδια τους και τη συμμετοχή τους.

Όλα φαίνεται να έχουν πάρει το δρόμο τους για τον Εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με τους 28 συμμετέχοντες να έχουν ήδη συστηθεί μία φορά στο κοινό, ενώ αναμένονται οι δύο ημιτελική και ώρα της μεγάλης κρίσης.

Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου λοιπόν, Rosanna Mailan και η Tianora δύο από τις υποψήφιες εκπροσώπους της χώρας, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου και μίλησαν για την εμπειρία τους μέχρι τώρα, τη συμμετοχή τους στον εθνικό τελικό, αλλά και τα τραγούδια που έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν.

Eurovision 2026: Όσα ανέφεραν η Rosanna Mailan και η Tianora στο «Στούντιο 4»

Η Rosanna Mailan αρχικά, φαίνεται πως έχει θέσει υποψηφιότητα στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Άλμα», ενώ αναφέρεται στην αλήθεια πίσω από την επιλογή της.

«Άρχισε η χρονιά μου με καλά νέα. Είχα ελπίδα ότι θα ήμουν στους 28, γιατί πιστεύω ότι το κομμάτι είναι ξεχωριστό μόνο και μόνο που έχω δώσει την ταυτότητά μου 100%. Έχει και τις δύο γλώσσες που μιλάω, Ισπανικά και Ελληνικά. Πρώτη φορά κάνω προσπάθεια να πάω. Το τραγούδι γράφτηκε ακριβώς για την Eurovision…», ανέφερε αρχικά σχετικά με τη συμμετοχή της.

Όσον αφορά την προσωπική της πορεία δήλωσε: «Είμαι από την Κούβα, ο πατέρας μου ήταν μουσικός… Ονειρευόμουν να κάνω εμφανίσεις με μουσική…».

Με τη σειρά της η Tianora η οποία έχει δηλώσει υποψηφιότητα στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Anatello».

Αρχικά λοιπόν η ίδια, αποκάλυψε πως με την Rosanna, γνωρίζονται τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η ίδια βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία για περίπου 20 χρόνια, καθώς ασχολείται από την ηλικία των 7 και γνωρίζει εννέα μουσικά όργανα.

Σχετικά με το τραγούδι της είπε: «Αυτό το τραγούδι έχει μέσα το στοιχείο της Ελλάδας, γιατί θέλω να φέρω την ενέργεια που έχει ο τόπος μας… έχει ελληνικό στίχο και το συνδυάζω με σύγχρονο ήχο. Θέλω να φέρω στο τώρα την Ελλάδα… πιστεύω πως ξεθωριάζει. Νιώθω ότι πλέον απλά γράφουμε μουσική, δεν την νιώθουμε.

Συνδυάζω όλη την κουλτούρα… Έχω σπουδάσει Βυζαντινή Μουσική. Η Eurovision, ήταν στα σχέδιά μου για το μέλλον… προέκυψε ξαφνικά. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ όταν άκουσαν το κομμάτι…».

