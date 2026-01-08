Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έρχεται το 5ο επεισόδιο του πιο μαχητικού show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, στο ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 5ο εκρηκτικό επεισόδιο την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Επεισόδιο 5 – Όταν η στρατηγική γίνεται μάχη!

Το MCP Warrior επιστρέφει με ένα επεισόδιο, όπου η ένταση, η στρατηγική και το πάθος κορυφώνονται. Η κόκκινη ομάδα αναδεικνύεται νικήτρια στο ομαδικό αγώνισμα, εξασφαλίζοντας το καθοριστικό πλεονέκτημα της επιλογής.

Οι προπονητές της ομάδας, Αλέξανδρος Καρούζος και Ιβάν Καζαντζίδης, βρίσκονται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση: ποιο ζευγάρι warriors θα μπει στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο), σε μια αναμέτρηση ικανή να ανατρέψει τις ισορροπίες του παιχνιδιού.

Οι ώρες που ακολουθούν είναι γεμάτες σκληρή προπόνηση, στρατηγικό σχεδιασμό και έντονη ψυχολογική προετοιμασία. Οι δύο αθλητές που επιλέγονται γνωρίζουν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως κάθε κίνηση μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα. Η αγωνία χτυπά κόκκινο και στις δύο ομάδες.

Η υποστήριξη των συμπαικτών, η πίεση της στιγμής και η ένταση της αναμέτρησης μετατρέπουν το οκτάγωνο σε πεδίο μάχης, όπου κάθε χτύπημα και κάθε απόφαση μετράει.

Ποιος θα καταφέρει να επικρατήσει και να γράψει το όνομά του στην επόμενη φάση του MCP Warrior;

Η απάντηση στο 5ο επεισόδιο, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

«MCP WARRIOR» ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+.