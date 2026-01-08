Στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου.

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Κατερίνα Καινούργιου η οποία πλέον βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της όσο η αγωνία κορυφώνεται για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα», δεν κρύβει την χαρά της, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανακοινώσει στους τηλεθεατές και τους διαδικτυκούς της φίλους πως περιμένει κοριτσάκι.

Σήμερα λοιπόν, η παρουσιάστρια, μοιράστηκε μέσω Instagram ένα καινούργιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της, καθώς φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο στο σπίτι που μέσα στους επόμενους μήνες θα γεμίσει ακόμη περισσότερα χαμόγελα και αγάπη.

Σε nude - ροζ και λευκά χρώματα φαίνεται να εστιάζει η Κατερίνα Καινούργιου με σκοπό να έχει το πιο κοριτσίστικο αποτέλεσμα για το δωμάτιο της κορούλας της.

«Σιγά σιγά», έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία με την χαρά της να είναι εμφανής για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, ενώ το emoji με το μπιμπερό, επισφραγίζει πως πρόκειται για τις ετοιμασίες του παιδικού δωματίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της

Παράλληλα λοιπόν, το πρωί της ίδιας ημέρας η παρουσιάστρια, υποδέχθηκε στην εκπομπή της την Κέλλυ Κελεκίδου με την οποία αναφέρθηκαν στις εγκυμοσύνες τους.

Έτσι, με αφορμή την εν λόγω συζήτηση η Κατερίνα Καινούργιου, δεν δίστασε να αποκαλύψει πως πλέον ζυγίζει 73 κιλά, ενώ το βάρος της κανονικά είναι στα 57 κιλά.