Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η Ζωζώ Σαπουντζάκη με την είδηση να γίνεται γνωστή μόλις σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορταζ της εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, καλή της φίλη αναφέρθηκε στην υγεία της, ξεκαθαρίζοντας πως η ηθοποιός αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ταυτόχρονα, το απόγευμα της ίδια ημέρας, ο Μάκης Δελαπόρτας, μέσω της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, μίλησε για την κατάσταση της υγείας της, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην προκειμένη περίπτωση.

Όσα ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας για την υγεία της Ζωζώς Σαπουντζάκη

«Για την Ζωζώ δεν πρέπει να ανησυχούμε… Πριν 4 – 5 ημέρες είχα μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί της, είπαμε να βρεθούμε. Ήταν πολύ χαρούμενη… Η Ζωζώ, είναι η Ζωζώ, έτσι όπως την ξέρουμε στη σκηνή είναι και στο σπίτι. Η Ζωζώ, θα σηκωθεί θα τραγουδήσει θα χορέψει… τώρα βέβαια, έχει και κάποια κινητικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν, όμως δεν το βάζει εύκολα κάτω… Έπρεπε να μπει (στο νοσοκομείο). Για κάποιον περίεργο λόγο προς το τέλος, για πολλούς από αυτούς, υπήρχε και μία απομόνωση. Πάντα όμως υπάρχει ένας φύλακας άγγελος... Η Ζωζώ, έχει δίπλα της τη Σταυρίνα... Έτσι μόλις είδε πως το οξυγόνο είχε πέσει ενημέρωσε τους γιατρούς. Τώρα η Ζωζώ έχει οξυγόνο 97… είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

