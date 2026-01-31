Ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος «έφυγε» από τη ζωή.

Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, αφού ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό του στο facebook.

«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του TLIFE η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι συντετριμμένη και περιστοιχίζεται από τους αγαπημένους της φίλους.

Το περασμένο διάστημα όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος, είχε γίνει γνωστό ότι στο νοσοκομείο νοσηλευόταν και ο σύντροφός της με κινητικά προβλήματα.

Οι δυο τους πορεύτηκαν μαζί για περίπου 27 χρόνια, με τον Πύρρο Αναγνωστόπουλο να στέκεται δίπλα της σε κάθε στιγμή και να μιλά για εκείνη με πολύ τρυφερά και όμορφα λόγια.

«Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε, είναι το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της, είναι ωραία η ζωή μας με τη Ζωζώ.