Το γεγονός πως το υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» δεν ήταν δηλωμένο μπορεί να αλλάξει την συνολική εικόνα του δυστυχήματος και ενδεχομένως και των κατηγοριών.

Επιβεβαιώνεται κι επίσημα πλέον πως το υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» - που μετατράπηκε σε «παγίδα θανάτου» για 5 εργάτριες - δεν είχε δηλωθεί στην άδεια λειτουργίας που είχε παραχωρήσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαιών, Γιώργο Καταβούτα, «η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, [νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο ιδιοκτήτης] δεν έχει καμία αναφορά στο υπόγειο. Επομένως δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 στην Πολεοδομία. Έκτοτε έχουν εκδοθεί ακόμη 7 άδειες - δηλαδή στο σύνολο 8 - όπου νομίζω πως μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί».

Όπως εξήγησε, ο δήμος σε αυτή τη φάση έλεγχει όλους τους φακέλους για τα ηλεκτρομηχανολογικά και τα υπόγεια για να διαπιστώσει τι ευσταθεί.

Σύμφωνα πάντα με τον αντιδήμαρχο, δεν υπήρχε τρόπος η πολεοδομία να ελέγξει την εν λόγω άδεια του εργοστασίου: η πολεοδομία κρατάει τους φακέλους και προχωρά σε επιτόπιους ελέγχους μόνο μετά από σχετική καταγγελία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1q4298av15?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως, όπως αποκάλυψε την Παρασκευή το Dnews, η άδεια του 2007 φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού και σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το εργοστάσιο της εταιρίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.» λειτουργούσε με την υπ’ αριθ. 339 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1127 άδεια που είχε παραχωρήσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

Όπως φαίνεται στο επίμαχο έγγραφο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Dnews, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, πολύ πριν αναλάβει δήμαρχος στα Τρίκαλα και εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος το 2007 είχε υπογράψει τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου», βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια για το εργοστάσιο «Βιολάντα».