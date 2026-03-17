Περιορισμένη παραμένει μέχρι σήμερα η ανταπόκριση των δανειοληπτών με δάνεια σε ελβετικό φράγκο στη ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη μετατροπή των οφειλών τους σε ευρώ, καθώς μόλις περίπου 15 στους 100 έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης.

Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα λειτουργεί εδώ και περίπου έναν μήνα, το ενδιαφέρον κινείται σε συγκρατημένα επίπεδα, με ένα μικρό μόνο μέρος των δικαιούχων να έχει προχωρήσει στη διαδικασία. Ήδη, πάντως, ένα πρώτο κύμα οφειλετών έχει λάβει έγκριση, με την πλειονότητα να εντάσσεται στην κατηγορία που προβλέπει περιορισμένη μείωση της συναλλαγματικής επιβάρυνσης και αποπληρωμή με σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας του δανείου.

Την ίδια ώρα, το περιβάλλον παραμένει ασταθές, καθώς το ελβετικό φράγκο συνεχίζει να ενισχύεται έναντι του ευρώ, επιβαρύνοντας την πραγματική αξία των οφειλών. Η εξέλιξη αυτή, που συνδέεται με τη διεθνή αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εντάσεις, καθιστά ακόμη πιο πιεστική για πολλούς δανειολήπτες την ανάγκη αναζήτησης λύσης, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε μαζική προσέλευση στη ρύθμιση.

Η μετατροπή των δανείων σε ευρώ παραμένει, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μια επιλογή που εξασφαλίζει σταθερότητα, καθώς απαλλάσσει οριστικά τους οφειλέτες από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα δάνεια επί σειρά ετών. Ωστόσο, η τελική απόφαση φαίνεται να επηρεάζεται τόσο από την πορεία της ισοτιμίας όσο και από την οικονομική δυνατότητα κάθε νοικοκυριού.