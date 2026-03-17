Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στον «Σταυρό του Νότου», προκειμένου να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Μίλτου Πασχαλίδη.

Λίγο πριν από την έναρξη της εμφάνισης, ο Μίλτος Πασχαλίδης αντιλήφθηκε την παρουσία του στην αίθουσα και, απευθυνόμενος από το μικρόφωνο προς τον πρώην πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στάση σου όταν χάσαμε τον Θάνο. Θα σ' το χρωστάω πάντα αυτό, το έχω μέσα στην καρδιά μου και ό,τι νότες πω μέχρι να πούμε καληνύχτα είναι για σένα».

Αμέσως μετά, ξεκίνησε να ερμηνεύει τον «Ερωτόκριτο», αφιερώνοντας το τραγούδι στον Αλέξη Τσίπρα.