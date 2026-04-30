Η χθεσινή αιφνιδιαστική πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού εκτιμάται πως έχει να κάνει με την περιρέουσα ατμόσφαιρα και τα ακροατήρια που διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ από κοινού με τονπρώην πρωθυπουργό- Η πόλωση με το Μαξίμου.

Η βελόνα στις δημοσκοπήσεις έχει ξεκολλήσει το τελευταίο διάστημα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς δυο έγκριτες εταιρείες, GPO για τα Παραπολιτικά και Metron Analysis για το ΜEGA, δείχνουν μια άνοδο της τάξεως περίπου του 1,5%.

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου αγγίζει ή και ξεπερνά το 15%. Η αγωνία, όμως, το στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη έχει να κάνει με το τι δείχνουν οι έρευνες όταν μετριέται πρωτίστως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Εκεί η εικόνα αλλάζει, καθώς διαφαίνεται ότι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα και πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ότι οδηγούμαστε σε ένα ντέρμπι με οριακές διαφορές μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του πρώην πρωθυπουργού.

Παρότι η "αγωνία" δεν είναι καλός πολιτικός σύμμαχος, η Χαριλάου Τρικούπη προφανώς και επηρεάζεται από τις κινήσεις Τσίπρα. Για αυτό και σπεύδει να κάνει επιλογές υπό το πρίσμα της μάχης για τη δεύτερη θέση, που παίρνει χαρακτηριστικά επιβίωσης για το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα η χθεσινή αιφνιδιαστική πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού εκτιμάται πως έχει να κάνει με την περιρέουσα ατμόσφαιρα και τα ακροατήρια που διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ από κοινού με τον κ. Τσίπρα. Όπως επίσης έχει κάνει αίσθηση το τελευταίο διάστημα ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αφήσει πίσω την μετριοπαθή ρητορική και χρησιμοποιεί εκφράσεις που δεν μας είχε συνηθίσει. Μέσα από τη συχνότητα του MEGA, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για συμμορία του Μαξίμου, για παρακράτος, για «παρατράγουδα της κυρίας Πάνια» κ.α.

Εν τω μεταξύ, στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να ανοίξουν «τις πόρτες και τα παράθυρα», καθώς αρχίζει ο νέος κύκλος της διεύρυνσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμα και σήμερα το απόγευμα μπορεί να βρεθεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης προκειμένου να επισφραγίσει και τυπικά την ένταξή του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ και καιρό άλλωστε ο κ. Φαραντούρης λειτουργεί ως τέταρτος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Το ίδιο ισχύει και για την Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι θέμα χρόνου το πότε θα αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα μετακινηθεί στην αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ και ο Βαγγέλης Αποστολάκης, μετά το απαγορευτικό που έλαβε από την Αμαλίας, ετοιμάζεται για τα πράσινα ψηφοδέλτια. Κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών, με τον Θάνο Μωραϊτη να σχεδιάζει τον τρόπο της επιστροφής του. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μωραϊτης δεν θέλει να είναι μια ατομική κίνηση αλλά μια επιλογή που θα συνοδεύεται από ένα κείμενο με υπογραφές κάποιων μεσαίων στελεχών που θα επιστρέφουν ή θα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Στην λογική της επιστροφής κινείται και ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Θανάσης Οικονόμου.