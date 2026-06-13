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Η φετινή επιλογή να γίνει η διάσκεψη στη Λευκωσία, έχει και έναν ακόμη συμβολισμό.

Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ, μετά την διεξαγωγή δύο επιτυχημένων διασκέψεων το 2024 και το 2025 στην Αθήνα. Η Γ’ Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας».

Η 3η Διεθνής Διάσκεψη θα έχει τίτλο «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων» και μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν σημαντικά ονόματα, ο καθηγητής Οικονομικών Thomas Piketty, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός Άμυνας της Χιλής, Maya Allende, ο Γερουσιαστής και πρώην Πρόεδρος του Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Αιγύπτου και πρώην ΥΠΕΞ, Sameh Shoukry, ο αντιπρόεδρος του Centre for International Relations, Matt Duss, η πρόεδρος του CTP, Sila Usar Incirli, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Mehmet Harmanci. Η διάσκεψη θα κλείσει με τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου και του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Η διεθνής διάσκεψη του ΙΝΑΤ έχει καθιερωθεί ως μια σπάνια ευκαιρία αλληλεπίδρασης προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο: Από την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή μέχρι την Βραζιλία και από την Κίνα και την Κούβα μέχρι τις ΗΠΑ. Παράλληλα αποτελεί και μια συνάντηση του ευρύτερου φάσματος των προοδευτικών δυνάμεων από την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία μέχρι την λατινοαμερικανική αριστερά και από τα προοδευτικά και φιλειρηνικά κινήματα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τους δημοκράτες σοσιαλιστές των ΗΠΑ.

Η φετινή επιλογή να γίνει η διάσκεψη στη Λευκωσία, έχει και έναν ακόμη συμβολισμό. Σε μια εποχή πολλαπλών εντάσεων και τριγμών, όπου μόλις λίγους μήνες απειλήθηκε η ασφάλεια της Κύπρου, ενός κράτους – μέλους της ΕΕ, το ΙΝΑΤ και ο Προμηθέας καταδεικνύουν την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, φέρνοντας στο τραπέζι του διαλόγου εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων, Τουρκοκύπριων και Ελληνοκυπρίων.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης του ΙΝΑΤ

09:30 Άφιξη προσκεκλημένων – Εγγραφή

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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10:00 Χαιρετισμός Διοργανωτών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια ΙΝΑΤ,

Κωστάκης Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΙΝΕΠ

10:15 Χαιρετισμός

Χαιρετισμός από την Α.Ε., τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη

Θα αναγνωσθεί από τον κ. Γιάννη Αντωνίου, Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

10:25 Θεματική Ενότητα 1

Εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Sameh Shoukry, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου, Υπουργός Εξωτερικών (2014 – 2024) (Αίγυπτος)

Laurie Haytayan, Διευθύντρια για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Ινστιτούτο Διακυβέρνησης Φυσικών Πόρων, (Λίβανος)

Rana Salman, Συντονίστρια, Combatants for Peace (Κράτος της Παλαιστίνης)

Lynn Boylan, Ευρωβουλεύτρια, Sinn Fein (Δημοκρατία της Ιρλανδίας) (online)

Συντονισμός: Δημήτρης Παπαγεωργίου, Διπλωμάτης

11:00 Θεματική Ενότητα 2

Διεθνείς Εξελίξεις

Emilio Lozada Garcia, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Μέλος της ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος (Κούβα) (video message)

Li Zan, Καθηγητής, Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου, Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (Κίνα)

Νατάσα Λοϊζου, Σύμβουλος και Ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας, Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΝΑΤ

Matt Duss, Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Κέντρο Διεθνών Σχέσεων (ΗΠΑ) (online)

Συντονισμός: Βέρα Πολυκάρπου, Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ΚΕ ΑΚΕΛ

11:50 Θεματική Ενότητα 3

Το Κυπριακό

Χαράλαμπος Προύντζος, Δήμαρχος Λευκωσίας

Mehmet Harmancı, Ηγέτης τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία

Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo, Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΝΑΤ

Sila Usar Incirli, Πρόεδρος CTP

Ανδρέας Μαυρογιάννης, Πρέσβυς, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ (2003 – 2008 & 2019 -2021)

Νικόλας Κυριακίδης, Ιδρυτής & Αντιπρόεδρος, Oxygen for Democracy,

Νίκος Μούδουρος, Βοηθός Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών & Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός Σταυριανή Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφος, ΡΙΚ

12:55 Θεματική Ενότητα 4

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (γραπτό μήνυμα)

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού (2018 – 2026), Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ

Gideon Levy, Δημοσιογράφος, Haaretz (Ισραήλ) (online)

Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας (2016–2019), Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΝΑΤ

Συντονισμός: Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, Ερευνητικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory), London School of Economics and Political Science (LSE)

15:00 Συζήτηση

Προοδευτική οικονομική πολιτική σε ένα διεθνές περιβάλλον κρίσεων: Παρουσίαση του Global Justice Report (https://globaljusticeproject.wid.world/)

Thomas Piketty, Καθηγητή Οικονομικών, EHESS, Paris School of Economics, (Γαλλία) (online)

με την Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια ΙΝΑΤ

& τον Γιώργο Χουλιαράκη, Υπουργός Οικονομικών (2015), Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019) (online)

16:00 Θεματική Ενότητα 5

Η άνοδος της ακροδεξιάς και η προοδευτική απάντηση από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Humberto Costa, Ομοσπονδιακός Γερουσιαστής, Πρόεδρος Partido dos Trabalhadores (2025), (Βραζιλία) (video message)

Chris Van Hollen, Γερουσιαστής, Δημοκρατικό Κόμμα, (ΗΠΑ) (video message)

Jamaal Bowman, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, (2021 – 2025), Δημοκρατικό Κόμμα, (ΗΠΑ) (video message)

Carmen Yulin Cruz, Δήμαρχος του San Juan, Πουέρτο Ρίκο (2013 – 2020), (ΗΠΑ) (video message)

Jan Dieren, Μέλος Bundestag, SPD, (Γερμανία)

Mark Botenga, Ευρωβουλευτής, Εργατικό Κόμμα Βελγίου (Βέλγιο) (online)

Maria Jimena Lopez, Ομοσπονδιακή Βουλεύτρια, Frente Renovador, (Αργεντινή) (online)

Maya Fernandez Allende, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, (2022 – 2025), Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, (2018 – 2019), Σοσιαλιστικό Κόμμα Χιλής (Χιλή) (online)

Audun Herning, Γενικός Γραμματέας, Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα (Νορβηγία)

Συντονισμός: Nomiki Konst, Δημοσιογράφος (ΗΠΑ)

17:20 Θεματική Ενότητα 6

Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2015 – 2019), Πρόεδρος ΕΛΑΣ

Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ

Συντονισμός: Μαρίνα Οικονομίδου, Δημοσιογράφος, Alpha Κύπρου

18:05 Τελετή Βράβευσης

Απονομή του Βραβείου Ειρήνης των Πρεσπών

Orly Noy, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος B’Tselem, (Ισραήλ)

Χρίστος Γεωργάλας, Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (online)

18:15 Τέλος Συνεδρίου