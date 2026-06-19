Βγήκε απόφαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους». Ένα πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού που θα ξεκινήσει άμεσα, θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2027 και θα δώσει ευκαιρία και σε όσους δεν κληρωθούν.

Σε πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και κλήρωσης θα βασιστεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ψηφιακό voucher για όσους κληρηθούν και θα τους δώσει την δυνατότητα διακοπών εντός Ελλάδας.

Αυτόματος έλεγχος αιτήσεων

Η υποβολή αίτησης θεωρείται επιτυχής μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται από το πρόγραμμα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις 2025.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.

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Δύο προσωρινοί πίνακες

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δύο προσωρινούς πίνακες, ανάλογα με την περίοδο που έχουν επιλέξει κατά την αίτησή τους: υψηλή ή χαμηλή τουριστική περίοδο.

Στους πίνακες αναγράφονται ο κωδικός αριθμός αίτησης και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ κάθε υποψηφίου, ενώ η ταξινόμηση γίνεται με βάση τα τελευταία αυτά ψηφία.

Μία ενιαία ηλεκτρονική κλήρωση

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω μίας ενιαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης. Όλες οι αιτήσεις που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες συμμετέχουν στη διαδικασία, κατά την οποία αποδίδεται σε καθεμία ένας μοναδικός αριθμός κλήρωσης.

Στη συνέχεια, οι πίνακες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό αυτό σε αύξουσα σειρά και από τη σειρά κατάταξης προκύπτουν οι οριστικοί δικαιούχοι, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Το 70% των πόρων στη χαμηλή περίοδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος. Συγκεκριμένα:

Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Το 30% διατίθεται για την υψηλή τουριστική περίοδο.

Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων θα περιλαμβάνουν τον αριθμό αίτησης, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ, τον μοναδικό αριθμό κλήρωσης και το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Παράλληλα θα δημοσιευθούν και πίνακες μη κληρωθέντων, οι οποίοι θα είναι επίσης ταξινομημένοι με βάση τον αριθμό κλήρωσης.

Δεύτερη φάση για όσους δεν κληρωθούν

Το πρόγραμμα προβλέπει και δεύτερη φάση επιλογής δικαιούχων. Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων, ακολουθώντας τη σειρά που έχει διαμορφωθεί από την ηλεκτρονική κλήρωση και διατηρώντας την αναλογία 70%-30% μεταξύ χαμηλής και υψηλής περιόδου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ οι οριστικοί πίνακες θα επικαιροποιούνται ανάλογα.

Νέα συμπλήρωση δικαιούχων από αδιάθετα ποσά

Επιπλέον, μετά την εκκαθάριση των αδιάθετων ποσών της πρώτης φάσης του προγράμματος, προβλέπεται νέα συμπλήρωση των οριστικών πινάκων δικαιούχων από τον κατάλογο των μη κληρωθέντων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στο πρόγραμμα ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) θα αναρτούν τους προσωρινούς και οριστικούς πίνακες, καθώς και τους πίνακες μη κληρωθέντων, στους επίσημους ιστότοπούς τους, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους.