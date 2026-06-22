Στο Foro Italico, από 25 έως 28 Ιουνίου, τέσσερις ημέρες γιορτής ανοιχτές σε όλους: μουσική, εκθέσεις, παιχνίδια, καλεσμένοι και πολλή διασκέδαση

Η Ρώμη ετοιμάζεται να γίνει το σκηνικό για τη μεγαλύτερη γιορτή στην ιστορία ενός θρύλου. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, η πόλη, η οποία είναι χορηγός της εκδήλωσης, θα φιλοξενήσει τη VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON, τέσσερις ημέρες γιορτής, εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό, αφιερωμένες στην ογδοηκοστή επέτειο ενός παγκόσμιου συμβόλου ελευθερίας, στυλ και χαράς της ζωής.

Η Ρώμη, που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει καλωσορίσει την κομψή και κοσμοπολίτικη ψυχή της Vespa, περιμένει τους λάτρεις από όλο τον κόσμο, χιλιάδες Vespisti να φτάσουν από κάθε ήπειρο.

Roberto Gualtieri, Δήμαρχος Ρώμης: «Η 80ή επέτειος της Vespa θα είναι μια μεγάλη γιορτή για τη Ρώμη. Γιορτάζουμε ένα ιταλικό σύμβολο, διάσημο και αγαπητό σε όλο τον κόσμο, ικανό να διασχίσει γενιές διατηρώντας παράλληλα τη γοητεία του. Η Vespa αφηγείται ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και της ιταλικής ικανότητας να καινοτομεί χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Η Ρώμη, η οποία συνέβαλε στο να γίνει θρύλος μέσω του κινηματογράφου και του πολιτισμού, είναι περήφανη που φιλοξενεί αυτή την εξαιρετική γιορτή: είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε χιλιάδες Vespisti από όλο τον κόσμο στην πόλη μας για να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη σημαντική επέτειο σε μια ατμόσφαιρα συλλογικότητας, πάθους και φιλίας».

Matteo Colaninno, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Piaggio: «Είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην ιστορία της Vespa. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που επιλέξαμε τη Ρώμη, την πρωτεύουσα της Ιταλίας.Η Vespa γεννήθηκε το 1946 μαζί με τη Δημοκρατία: σε 80 χρόνια έχει διανύσει εποχές, τρόπους ζωής και γενιές. Μια πορεία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Ιταλίας: τις δυσκολίες και τις ελπίδες της μεταπολεμικής περιόδου, την αναγέννηση των δεκαετιών του ‘50 και του ‘60, την οικονομική ανάπτυξη και την κινητικότητα, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες που είδαν το φαινόμενο Vespa να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Σήμερα, βρισκόμαστε στην αυγή των 20 εκατομμυρίων οχημάτων, που ζωντανεύουν και χρωματίζουν τους δρόμους των μητροπόλεων και των πόλεων σε κάθε ήπειρο.

Η Vespa διατηρούσε πάντα έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Ιταλία και την Αιώνια Πόλη, που γιορτάζεται από τον κινηματογράφο και τις τέχνες που την έχουν αναδείξει σε σύμβολο του Made in Italy και του ιταλικού τρόπου ζωής. Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Δήμαρχο της Ρώμης, αξιότιμο Roberto Gualtieri, ο οποίος θέλησε να φιλοξενήσει αυτή τη σπουδαία εκδήλωση που θα ζωντανέψει την πρωτεύουσα για τέσσερις ημέρες, με δεκάδες χιλιάδες Vespisti να καταφτάνουν από όλο τον κόσμο».

Η καρδιά της VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON θα είναι το Foro Italico και το Stadio dei Marmi, τα οποία θα μετατραπούν σε Vespa Village για την περίσταση. Εδώ, η Vespa θα καλωσορίσει όλους τους λάτρεις της μάρκας για να αφηγηθεί την ιστορία και το μέλλον της, με μια παρέλαση ιστορικών και πολύτιμων μοντέλων, παράλληλα με την τρέχουσα γκάμα, συλλογές lifestyle και αμέτρητες ευκαιρίες merchandising στο ειδικό κατάστημα. Αλλά πάνω απ' όλα, με δεκάδες χιλιάδες ιστορίες από ενθουσιώδεις φίλους από όλο τον κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Υπό την αιγίδα του Δήμου της Ρώμης, αυτές οι τέσσερις ημέρες θα είναι ανοιχτές σε όλους —γιατί η Vespa είναι κληρονομιά όλων— και θα περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, περιεχομένου, εκπλήξεων και δράσεων. Η Κεντρική Σκηνή στο Village θα φιλοξενήσει καλεσμένους και ένα ασταμάτητο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Ψυχαγωγία, μουσική και διασκέδαση θα προσφέρει ο Radio Deejay, με τα ταλέντα του.

Φυσικά, οι Vespisti θα είναι οι πρωταγωνιστές, με τις Vespa τους κάθε εποχής και μοντέλου, και τα Vespa Club, που αναμένονται από 60 χώρες, ενώ όλοι οι φίλοι της Vespa είναι προσκεκλημένοι στο πάρτι για να μοιραστούν την αγάπη και το πάθος τους για τη μάρκα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6

Στις 13:00 η κοπή της κορδέλας και τα επίσημα εγκαίνια του Vespa Village θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της γιορτής. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Αναμνηστικού Νομίσματος —που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και παρήχθη από το Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato— και η φιλοτελική τελετή σφράγισης από τα Ιταλικά Ταχυδρομεία. Θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφίας «80 Years Vespa», σε επιμέλεια του Giacomo Bretzel, η οποία θα γιορτάσει τη στυλιστική εξέλιξη της μάρκας και τον πολιτιστικό και κοινωνικό της αντίκτυπο μέσα από φωτογραφίες και μία σειρά από μοναδικά κομμάτια. Ζωντανή μουσική από το Radio Deejay, μια περφόρμανς την Ditonellapiaga που ξεκινά στις 21:00 και ο DJ Molella που συνεχίζει μέχρι το κλείσιμο θα ολοκληρώσουν το βράδυ μιας συναρπαστικής πρώτης ημέρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6

Από τις 10:00, το Vespa Village θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με δράσεις της Vespa και των συνεργατών της. Τα Vespa Club θα είναι οι πρωταγωνιστές με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Vespa Rally και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Gymkhana. Στη σκηνή του Radio Deejay καλλιτέχνες και ψυχαγωγία θα εναλλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ, από τις 19:00, θα υπάρχουν ζωντανές εμφανίσεις, που θα κορυφωθούν με ένα DJ set από τον Wad, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι τις 23:30.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

Θα πραγματοποιηθεί η πιο αναμενόμενη δράση, η Μεγάλη Παρέλαση: το πρωί, χιλιάδες Vespa κάθε εποχής και μοντέλου θα παρελάσουν στους δρόμους της Ρώμης, περνώντας από τα εμβληματικά ορόσημα της πόλης. Θα είναι μια γιορτή χρωμάτων που θα σαρώσει τη Ρώμη, μια θεαματική στιγμή που δεν έχει ξαναδεί ποτέ η Vespa. Το Κυνήγι Θησαυρού στο Village και η τελετή απονομής βραβείων του Vespa World Club για τα πρωταθλήματα Sport και Turismo θα λάβουν χώρα το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6

O Διαγωνισμός Κομψότητας, σύμφωνα με την παράδοση, θα είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές ολόκληρου του προγράμματος, με μία παρέλαση των πιο σπάνιων και πολύτιμων μοντέλων Vespa. Το επίσημο κλείσιμο του Village στις 15:00 θα σηματοδοτήσει το τέλος των εορτασμών. Όπως πάντα, το Radio Deejay θα προσφέρει ψυχαγωγία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι την τελετή απονομής των βραβείων και την ώρα λήξης, όταν χιλιάδες λάτρεις της Vespa θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Η VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON είναι μια εκδήλωση που συγκεντρώνει αρκετούς συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες της Vespa και δεν ήθελαν να χάσουν αυτό το ραντεβού.

Μεταξύ αυτών, οι Main Partner ENI και isybank, Premium Logistic Partner DSV, Media Partner Radio Deejay.

Οι Premium Partner MOAK, Molteni&C., Nestlé, με τις μάρκες San Pellegrino και Panna, και TIM.

Οι Official Partner Dell’Orto, Dreamride, Is Molas, New Era, Playmobil, και Rinascente.

Vespa

Ήταν το 1946 όταν η Vespa εμφανίστηκε στους δρόμους μιας Ευρώπης κατεστραμμένης από τις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις, που έσφυζε ωστόσο από ζύμωση, αναγέννηση και δημιουργικότητα.

Μετά από ογδόντα χρόνια ιστορίας και πάνω από δεκαεννέα εκατομμύρια οχήματα σε όλους τους δρόμους όλων των ηπείρων, η Vespa αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο στυλ, την κομψότητα και την τεχνολογία. Μια μάρκα γνωστή και αγαπητή σε όλο τον κόσμο που, με πάνω από δύο εκατομμύρια οχήματα που παρήχθησαν την τελευταία δεκαετία, βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στην ιστορία της.