Οι νέοι έχουν πάψει πλέον να φλερτάρουν όπως στο παρελθόν.

Ένα βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το πώς γνωρίζονται σήμερα οι άνθρωποι και γιατί το αυθόρμητο φλερτ σε δημόσιους χώρους πλέον δεν υπάρχει.

Δύο ελεύθερες κοπέλες εξέφρασαν την απορία τους για το γεγονός ότι, παρά τις συχνές εξόδους τους σε μπαρ, σπάνια τις προσεγγίζουν άντρες, που θα ήθελαν να γνωρίσουν.

{https://x.com/alphafox/status/2067669074201489593}

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να βρίσκονται περισσότερο σε χώρους της καθημερινότητας, όπως λέσχες, καταστήματα ή σούπερ μάρκετ, παρά στη νυχτερινή διασκέδαση.

Μέσα από το βίντεό τους απηύθυναν μάλιστα ένα χιουμοριστικό κάλεσμα προς τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους και να κάνουν την πρώτη κίνηση.

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Οι άντρες αποφεύγουν πλέον να προσεγγίζουν άγνωστες

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων από άντρες, αρκετοί από τους οποίους εξήγησαν ότι αποφεύγουν πλέον να προσεγγίζουν άγνωστες γυναίκες. Βασικός λόγος, όπως υποστηρίζουν, είναι ο φόβος μήπως η συμπεριφορά τους παρερμηνευτεί ή θεωρηθεί ανεπιθύμητη, ενώ κάποιοι επισημαίνουν ότι δεν επιθυμούν να επενδύσουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες χωρίς αμοιβαίο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η συζήτηση ανέδειξε μια ευρύτερη κοινωνική αλλαγή που επηρεάζει ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές. Πολλοί άντρες δηλώνουν ότι προτιμούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, ώστε να μην κάνουν κάποιον να αισθανθεί άβολα ή πιεσμένος. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί επιλέγουν να γνωρίζουν νέους ανθρώπους μέσω εφαρμογών γνωριμιών ή οργανωμένων δραστηριοτήτων αντί για αυθόρμητες προσεγγίσεις σε μπαρ και άλλους δημόσιους χώρους.

Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνει τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις και το φλερτ στη σύγχρονη εποχή.