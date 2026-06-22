Oι εργαζόμενοι που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στα 24 έτη τους λαμβάνουν καλύτερους μισθούς από όσους γεννήθηκαν από τη δεκαετία του 1950 και μετά.

Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της Gen Z φαίνεται να είναι πιο προσοδοφόρα σε σύγκριση με των Millennials, σύμφωνα με έρευνα.

Οι Gen Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012) βιώνουν μια μικρή ανάκαμψη στους μισθούς, σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά, σύμφωνα με την έρευνα του Resolution Foundation.

Οι Μillennials (όσοι γεννήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990) είναι η πρώτη γενιά που δεν είχε υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα από την προηγούμενη, αναφέρει το think tank. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η επαγγελματική τους πορεία ξεκίνησε κοντά στην οικονομική κρίση του 2008 και στην παρατεταμένη στασιμότητα των πραγματικών μισθών.

Ωστόσο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία έκθεσης, οι νέες εκτιμήσεις της Resolution Foundation δείχνουν ότι ο πραγματικός εβδομαδιαίος μισθός στην ηλικία των 24 ετών για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν 12% υψηλότερος από όσων γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Επίσης, όσοι γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στα 24 τους κερδίζουν περισσότερα από οποιαδήποτε γενιά από τη δεκαετία του 1950 και μετά.

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Στάσιμο βιοτικό επίπεδο για τους Millennials

Ο Τσάρλι ΜακΚάρντι, ανώτερος οικονομολόγος στο Resolution Foundation, δήλωσε: «Η στασιμότητα στο βιοτικό επίπεδο της γενιάς των Μillennials έχει τεκμηριωθεί καλά την τελευταία δεκαετία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το ίδιο θα συμβεί και στην Gen Z».

«Όμως, καθώς τα μεγαλύτερα μέλη της Gen Z έχουν μπει εδώ και μερικά χρόνια στην αγορά εργασίας, τα καλά νέα είναι ότι έχουν βιώσει μια μικρή ανάκαμψη στους μισθούς», πρόσθεσε.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι (όσοι βρίσκονται στο κατώτερο 10% των εισοδημάτων) είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών, λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού, ειδικά από το 2016 και μετά. Οι αποδοχές τους αυξήθηκαν κατά 36% σε πραγματικούς όρους μεταξύ 2012 και 2025.

Πιο ψηλά στην κλίμακα των αμοιβών, οι εργαζόμενοι ηλικίας 22-29 ετών με διάμεσες αποδοχές είδαν το ωρομίσθιό τους να αυξάνεται κατά 15% την ίδια περίοδο, σε σύγκριση με 4% για τους 30άρηδες και 11% για το σύνολο των εργαζομένων.

Η μελέτη προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η «θετική εικόνα για τη Gen Z βρίσκεται ήδη υπό απειλή», καθώς οι πραγματικοί μισθοί ενδέχεται να αρχίσουν να μειώνονται λόγω πιέσεων όπως η ακρίβεια και η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Για ένα σημαντικό ποσοστό των νεότερων μελών της Gen Z, οι επαγγελματικές τους πορείες δεν έχουν καν ξεκινήσει», προσθέτει το Resolution Foundation.

Με πληροφορίες από Guardian