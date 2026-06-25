Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα και φόβοι για χιλιάδες θύματα: Ασφαλή τα μέλη της ελληνικής κοινότητας.

Οκτώ ώρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ο επίσκοπος Άσσου Τιμόθεος μας μιλά για την κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα που βρισκόταν ήδη σε δεινή οικονομική θέση, με ανοιχτές τις πληγές από τις πολιτικές ταραχές.

«Ο λαός της Βενεζουέλας υπέφερε πριν τους δυο σεισμούς και θα υποφέρει και μετά από αυτούς», σημειώνει.

Οι δύο σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αφήνουν πίσω κατεστραμμένα σπίτια και δρόμους κλειστούς από συντρίμμια. Πολλές περιοχές της Βενεζουέλας είναι βυθισμένες στο σκοτάδι καθώς εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ νωρίτερα είχαν διακοπεί και οι τηλεπικοινωνίες.

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«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας είναι ασφαλή», μας ενημερώνει. Η κοινότητα διατηρεί ενεργή επικοινωνία μέσα από γκρουπ στο WhatsApp και για την ώρα το μόνο που καταγράφεται είναι πολλές και σοβαρές υλικές ζημιές.

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Το μέγεθος της καταστροφής ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί.

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«Όταν ξημερώσει θα έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στο Καράκας», εξηγεί. Είναι νύχτα στην Βενεζουέλα, τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, αλλά για την ώρα δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα θύματα και το μέγεθος της καταστροφής στο Καράκας και στις δεκάδες γύρω πόλεις και τα χωριά.

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Σοκαριστικές οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών στη Βενεζουέλα

Το USGS επικαιροποίησε το μοντέλο του σχετικά με τον πιθανό αριθμό των νεκρών από τους σεισμούς, μειώνοντας την πιθανότητα των δύο χειρότερων σεναρίων.

Το μοντέλο εξακολουθεί να δείχνει 39% πιθανότητα για 1.000 έως 10.000 θανάτους και 37% πιθανότητα για 10.000 έως 100.000 θανάτους. Νωρίτερα, ωστόσο, έδειχνε 30% πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 100.000 και 44% να κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 100.000.

Το USGS αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες είναι ισοδύναμες με το 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Οι προβλέψεις προέρχονται από το σύστημα PAGER του USGS - ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που αρχικά χρησιμοποιεί σεισμικά δεδομένα για να εκτιμήσει το εύρος και τον αντίκτυπο ενός σεισμού.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες για τον πληθυσμό που εκτέθηκε σε κάθε επίπεδο έντασης της δόνησης, χρησιμοποιεί μοντέλα ειδικά για κάθε χώρα, βασισμένα σε δεδομένα από παλαιότερους σεισμούς, προκειμένου να κάνει τις εκτιμήσεις του για τα θύματα και τις οικονομικές επιπτώσεις.