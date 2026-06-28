Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη μίας 32χρονης, μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Η 32χρονη συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (27 Ιουνίου), στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών μέσω αεροπορικών οδών. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση πληροφοριών και δημιουργία προφίλ (profiling), την εντόπισαν αμέσως μετά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη μετέφερε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει στις αποσκευές της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 27 Ιουνίου 2026, 32χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, έπειτα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), εντόπισαν την 32χρονη, η οποία είχε αφιχθεί αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η κατηγορούμενη κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, -18- νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -590- γραμμαρίων, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει εντός των αποσκευών της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».