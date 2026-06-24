Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ορισμένα από τα δενδρύλλια κάνναβης είχαν φτάσει σε ύψος τα δύο μέτρα.

Στον εντοπισμό έξι φυτειών κάνναβης προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (24/06) σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου, στο νομό Ρεθύμνης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στις φυτείες καλλιεργούνταν συνολικά 57 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία είχαν φτάσει σε ύψος τα δύο μέτρα.

Τα δενδρύλλια ξηλώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.