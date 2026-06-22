Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες εντοπίστηκε την ώρα που κατευθυνόταν στην φυτεία.

Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς πέρασε η αστυνομία στο Μαλεβίζι Ηρακλείου το πρωί της Δευτέρας (22/06), οι οποίοι καλλιεργούσαν κάνναβη, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν και παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 80χρονο και έναν 47χρονο. Ο 80χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης να μεταβαίνει με το όχημά του στο χώρο της φυτείας και να εκτελεί εργασίες στα δενδρύλλια κάνναβης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον εν λόγω χώρο και σε έρευνες που ακολούθησαν στην κοινή οικία των ημεδαπών και σε ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

34 δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1,5 μέτρου

2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες

Πολεμικό τυφέκιο (KALASHNIKOV) με 1 γεμιστήρα

46 πλήρη φυσίγγια

Ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου

2 Κινητά τηλέφωνα

Διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία

963 πλαστικά ενώτια

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης), ενώ ένα όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.