Η δράση του κυκλώματος.

Επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε σπίτια ως «κρυψώνες» για την αποθήκευση και διανομή των ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ουσιών που βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένες σε εσωτερικούς χώρους των οικιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και παρακολούθηση της δράσης των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες είχαν οργανωμένη δομή και χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα διαμερίσματα ως σημεία αποθήκευσης («καβάτζες») για να αποκρύπτουν ποσότητες ναρκωτικών, οι οποίες στη συνέχεια διακινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν συσκευασίες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση, ενώ εξετάζεται το εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και οι πιθανές διασυνδέσεις του.

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Οι τρεις συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος του καθενός και να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον εντοπισμό της διαδρομής των ναρκωτικών.