Σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου, όπου το τσιμέντο και οι λεωφόροι κυριαρχούν στο τοπίο, ένας άνθρωπος απέδειξε πως η επιμονή μπορεί να αλλάξει όχι μόνο μια γειτονιά, αλλά και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Αυτό που σήμερα αποτελεί μια εντυπωσιακή πράσινη όαση στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, πριν από λίγες δεκαετίες ήταν μια εγκαταλελειμμένη, υποβαθμισμένη και επικίνδυνη έκταση που οι περισσότεροι κάτοικοι απέφευγαν. Ωστόσο, ο συνταξιούχος Helio da Silva αρνήθηκε να αποδεχθεί ότι η εικόνα αυτή ήταν μόνιμη.

Σύμφωνα με timesofindia, το 2003 ξεκίνησε μόνος του μια αποστολή που τότε φάνταζε αδύνατη: να μετατρέψει μια ξεχασμένη λωρίδα γης σε πραγματικό δάσος. Χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς οργανωμένο σχέδιο και χωρίς κάποια ομάδα εθελοντών στο πλευρό του, βασίστηκε αποκλειστικά στην προσωπική του αποφασιστικότητα και στις οικονομίες μιας ζωής.

Μια βόλτα που άλλαξε τα πάντα

Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με τη σύζυγό του, Leda. Ανάμεσα σε δύο πολυσύχναστες λεωφόρους βρισκόταν μια παραμελημένη έκταση, γεμάτη σκουπίδια και εγκατάλειψη, την οποία ελάχιστοι πλησίαζαν.

Εκεί όπου οι περισσότεροι έβλεπαν μόνο προβλήματα, ο Da Silva είδε μια ευκαιρία. Πίστεψε ότι ο χώρος μπορούσε να μετατραπεί σε έναν ζωντανό πνεύμονα πρασίνου μέσα στην πόλη και αποφάσισε να ξεκινήσει μόνος του.

Αγόραζε και συγκέντρωνε μικρά μοσχεύματα, τα οποία φύτευε ο ίδιος ένα προς ένα. Η διαδικασία ήταν επίπονη, χρονοβόρα και απαιτούσε καθημερινή παρουσία. Παρ' όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια.

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Επένδυσε τα δικά του χρήματα για να δημιουργήσει ένα δάσος

Ο πρώην στέλεχος της βιομηχανίας τροφίμων χρηματοδοτούσε εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία από την τσέπη του, δαπανώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 7.000 δολάρια κάθε χρόνο.

Δεν περιορίστηκε μόνο στη φύτευση των δέντρων. Φρόντιζε τα νεαρά φυτά, τα πότιζε, τα προστάτευε και επέστρεφε διαρκώς για να παρακολουθεί την ανάπτυξή τους. Η φιλοσοφία του ήταν απλή αλλά σταθερή: να συνεχίζει να φυτεύει και να αφήνει τη φύση να κάνει το υπόλοιπο έργο.

Η πόλη αναγνώρισε το έργο του

Η επιμονή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της προσπάθειάς του, οι δημοτικές αρχές αναγνώρισαν επίσημα την αξία του έργου, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως το πρώτο γραμμικό πάρκο του Σάο Πάολο.

Σήμερα, το πάρκο Tiquatira εκτείνεται σε μήκος περίπου 3,2 χιλιομέτρων και πλάτος περίπου 100 μέτρων, αποτελώντας έναν καταπράσινο διάδρομο μέσα στον αστικό ιστό.

Η περιοχή φιλοξενεί πλέον χιλιάδες δέντρα από περίπου 160 διαφορετικά είδη, δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα εκεί όπου κάποτε υπήρχε μόνο εγκατάλειψη.

Η φύση επέστρεψε

Η μεταμόρφωση δεν περιορίστηκε μόνο στη βλάστηση.

Με την πάροδο των χρόνων, η άγρια ζωή επέστρεψε στην περιοχή. Δημοτικές καταγραφές έχουν εντοπίσει δεκάδες είδη πουλιών να φωλιάζουν πλέον ανάμεσα στα δέντρα, αποδεικνύοντας πως το νέο οικοσύστημα κατάφερε να αναγεννηθεί πλήρως.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Η συνταξιούχος δασκάλα Άντζελα Μαρία Φιορίντο Περέιρα, που περπατά συχνά στο πάρκο, περιγράφει τη διαφορά ανάμεσα στον εγκαταλελειμμένο χώρο του παρελθόντος και στο καταπράσινο τοπίο που απολαμβάνει σήμερα ως πραγματικά εντυπωσιακή.

Συνεχίζει να φροντίζει κάθε δέντρο

Παρότι συνταξιοδοτήθηκε το 2022, ο Helio da Silva εξακολουθεί να επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά το πάρκο που δημιούργησε.

Στα 73 του χρόνια επιθεωρεί τα δέντρα, ελέγχει ποια χρειάζονται κλάδεμα, λίπανση ή κομπόστ και συνεχίζει να φροντίζει προσωπικά μεγάλο μέρος του χώρου.

Κρατά ακόμη φωτογραφικά άλμπουμ που αποτυπώνουν όλη τη διαδρομή της μεταμόρφωσης, από την άδεια γη μέχρι το σημερινό καταπράσινο πάρκο.

Πολλοί επισκέπτες τον αναγνωρίζουν και σταματούν να του μιλήσουν. Για αρκετούς είναι απλώς «ο άνθρωπος που φύτεψε το πάρκο».

Ο ίδιος εξηγεί πως η φύτευση ενός μικρού μοσχεύματος απαιτεί μόλις λίγα λεπτά, όμως η φροντίδα χιλιάδων δέντρων είναι υπόθεση δεκαετιών. Μάλιστα, παραδέχεται με χιούμορ ότι συνηθίζει να μιλά στα φυτά του όσο εργάζεται, αστειευόμενος πως το κάνει διακριτικά για να μην τον χαρακτηρίσουν ξανά «τρελό».

Μια πράσινη ανάσα σε μια πόλη 12 εκατομμυρίων κατοίκων

Το Σάο Πάολο φιλοξενεί περίπου 12 εκατομμύρια κατοίκους και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα μιας σύγχρονης μεγαλούπολης: έντονη δόμηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και υψηλές θερμοκρασίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, χώροι όπως το πάρκο Tiquatira αποτελούν πολύτιμες ανάσες ζωής. Τα χιλιάδες δέντρα συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη δημιουργία φυσικών οικοτόπων για δεκάδες είδη πτηνών και άλλων ζώων.

Καθώς η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις μεγάλες πόλεις, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μικρές πράξεις μπορούν να αλλάξουν ριζικά το αστικό περιβάλλον.

Ένας στόχος που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Παρά όσα έχει ήδη πετύχει, ο Helio da Silva θεωρεί ότι η αποστολή του δεν έχει τελειώσει.

Ο μεγάλος του στόχος είναι να φτάσει τις 50.000 φυτεύσεις δέντρων. Αν και κατά καιρούς δέχεται βοήθεια από εθελοντές, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης εξακολουθεί να βαραίνει τον ίδιο.

Η επαγγελματική του κάρτα συνοψίζει με τον πιο λιτό τρόπο τη διαδρομή της ζωής του. Αναγράφει μόνο τρεις λέξεις: «Helio da Silva – Φυτευτής Δέντρων».

Ένας τίτλος που απέκτησε μόνος του, πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν αποφάσισε ότι ένα εγκαταλελειμμένο κομμάτι γης στο Σάο Πάολο άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα, τα χιλιάδες δέντρα που υψώνονται στο πάρκο Tiquatira αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη ότι η επιμονή ενός και μόνο ανθρώπου μπορεί να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην κοινωνία.