Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Καθώς οι καύσωνες αναδεικνύονται η μεγαλύτερη κλιματική ανησυχία των Ευρωπαίων, πολλοί - συμπεριλαμβανομένων σχεδόν των μισών Ελλήνων - δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος του κλιματισμού.

Το φετινό καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα, τον Μάιο, με αρκετές χώρες της Ευρώπης να «βράζουν» κάτω από θερμοκρασίες - ρεκόρ.

Στη Γαλλία, ο υδράργυρος έφτασε τους 37°C, κάτι πρωτοφανές για τον μήνα Μάιο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης καταγράφηκε ρεκόρ μήνα με 34,8°C στο Λονδίνο. Το ίδιο συνέβη και στην Ιρλανδία, με ιστορικό υψηλό 30,5°C.

Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (68%) δεν διαθέτει σύστημα κλιματισμού ή ανεμιστήρα στο σπίτι, σύμφωνα με έκθεση του European Environment Agency με τίτλο «Overheated and Underprepared».

Ποιες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο

Σε ορισμένες χώρες ο κλιματισμός δεν είναι απαραίτητος, ωστόσο περισσότεροι από ένας στους τρεις Ευρωπαίους (38%) δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τον αντέξουν οικονομικά.

Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά σε πιο θερμές περιοχές της Ευρώπης:

Ελλάδα: 46%

Πορτογαλία: 45%

Γαλλία: 42%

Ρουμανία: 39%

Ιταλία: 37%

Ισπανία: 34%

Η εικόνα είναι ανησυχητική, δεδομένου ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ είναι άνω των 65 ετών, με ορισμένους από τους γηραιότερους πληθυσμούς να συγκεντρώνονται σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία και η Πορτογαλία.

Την ίδια στιγμή η Μάλτα (8,5%), το Λουξεμβούργο (18%) και η Ιρλανδία (20%) αναδείχθηκαν ως οι χώρες με τα λιγότερα προβλήματα όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα απόκτησης συστημάτων κλιματισμού ή ανεμιστήρων.

Υπάρχουν, φυσικά, και άλλοι τρόποι για να διατηρούνται τα σπίτια δροσερά, όπως τα παντζούρια, οι τέντες ή η εξωτερική σκίαση. Ωστόσο, η πλειονότητα των ανθρώπων στην Ισπανία (61%), την Πορτογαλία (59%), την Ιταλία (57%) ή την Κύπρο (51%) δηλώνει ότι τα σπίτια τους δεν διαθέτουν καν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Ζέστη: η μεγαλύτερη κλιματική ανησυχία

Η ζέστη αποτελεί τη νούμερο ένα κλιματική ανησυχία για τους πολίτες της ΕΕ (85%), περισσότερο από τις πλημμύρες (80%), τις πυρκαγιές (82,5%) ή τη λειψυδρία (80,5%).

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στη Μεσόγειο: 75% στην Κύπρο, 71% στην Ελλάδα και 70% στη Μάλτα δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Επίσης, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες στην ΕΕ αισθάνονται υπερβολική ζέστη στο σπίτι (50%), στη δουλειά (47%) και πάνω από το 60% στη γειτονιά τους (61%).

Δημόσιοι χώροι με κλιματισμό - «Κόλαση» για Ιταλούς και Γερμανούς

Τα δροσερά spots ή τα δημόσια κτίρια με κλιματισμό παραμένουν σπάνια. Οι Ιταλοί φαίνεται να είναι καταδικασμένοι να «λιώνουν», καθώς μόνο το 15% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί κλιματισμό σε δημόσια κτίρια, ενώ το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο στη Γερμανία - μόλις 7%. Είναι πολύ υψηλότερο στην Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Ρουμανία, όπου περίπου το 40% των πολιτών απολαμβάνει δροσερούς δημόσιους χώρους.

Η Ελλάδα αγαπά τον κλιματισμό αλλά όχι... τα δέντρα

Η φύτευση δέντρων φαίνεται να αποτελεί μια φθηνότερη, πιο σταθερή και πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για την αντιμετώπιση της ζέστης, και το 36% των κατοίκων της ΕΕ δηλώνει ότι βλέπει να εφαρμόζεται γύρω του.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών όσον αφορά την υιοθέτηση τέτοιων δράσεων, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 59% στην Ουγγαρία έως μόλις 22% στην Ελλάδα - το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Μια άλλη πρωτοβουλία τις πιο ζεστές ημέρες μπορεί να είναι η προσαρμογή των ωραρίων στην εργασία ή το σχολείο.

Ωστόσο, μόνο το 15% των πολιτών της ΕΕ έχει παρατηρήσει τέτοια μέτρα, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 39% στην Κύπρο έως μόλις 8% στην Πορτογαλία.

Οι τοπικές αρχές φαίνεται να είναι πιο δραστήριες όσον αφορά τις ειδοποιήσεις για καύσωνα - όπως τηλεφωνικές κλήσεις, sms ή ενημέρωση μέσω των μέσων ενημέρωσης - κάτι που ανέφερε το 57% των ερωτηθέντων.

Ταυτόχρονα, αυτού του είδους η επικοινωνία φαίνεται να αφορά περισσότερο την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών παρά την πρόληψη.

Με πληροφορίες από Euronews.com