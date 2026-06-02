Σταθερά υψηλές οι θερμοκρασίες και καταιγίδες περιμένουμε όλη την εβδομάδα, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρούσάκης.

Η εβδομάδα η οποία συνεχίζεται θα είναι μία εβδομάδα με ήπιες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, σε ηπειρωτικές εκτάσεις θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα σύννεφα με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται μπόρες ή και καταιγίδες, σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά.

Έτσι θα κυλήσει και το υπόλοιπο της εβδομάδας, με μία έξαρση της αστάθειας κοντά στην Πέμπτη, παρόλα αυτά ο υδράργυρος θα καταφέρει πάλι να προσεγγίσει υψηλές θερμοκρασίες και να βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, κοντά στο απόγευμα - στη βόρεια - βορειοανατολική χώρα- θα αναπτυχθούν μπόρες ή και καταιγίδες, κοντά στην περιοχή της Μακεδονίας, της Θράκης, γύρω από τη Θεσσαλία, σε βουνά της Ηπείρου, ακόμη όμως και προς το βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα καθώς θα πηγαίνουμε στις πρώτες βραδινές ώρες. Είναι φαινόμενα τα οποία μπορεί να μην έχουν μεγάλη διάρκεια, αλλά σε τοπικό επίπεδο είναι δυνατό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και από έντονους κεραυνούς.

Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές προς τα βορειοανατολικά τμήματα και κοντά σε θαλάσσιες εκτάσεις αναπτύσσονται. κάποιες ομίχλες .

Οι άνεμοι για τις επόμενες αρκετές ημέρες θα ενισχύονται κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, θα λειτουργούν σαν καταβάτες, στα ανατολικά ηπειρωτικά και έτσι η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο πιο πάνω. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο.

Νωρίς το πρωί - πέρα από το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τη δυτική Μακεδονία - ξεκινάμε με θερμοκρασίες ακόμη και 20 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική, η ημέρα έχει ξεκινήσει με πολύ καλό καιρό και ο υδράργυρος 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ήδη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ο υδράργυρος έχει ανέβει στην επιφάνεια της θάλασσας, κατά 2 μ 3 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα έχει ξεκινήσει με ήλιο και λίγες τοπικές συννεφιές. Είναι όμως δυνατό, κοντά στο απόγευμα, θα περάσει μία μικροδιαταραχή, να ξεσπάσουν ακόμη και καταιγίδες, τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν ενώ τις πιο υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της κεντρική Μακεδονίας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τετάρτη, θα παραμείνουμε πάλι σε ένα ήπιο καιρικό μοτίβο, ήπιος ο καιρός μέχρι αργά το μεσημέρι, στη συνέχεια μπόρες και καταιγίδες, κυρίως προς την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.

Την Πέμπτη, θα περάσει μία πιο οργανωμένη διαταραχή στη μέση και ανώτερη ατμόσφαρα, πράγμα που σημαίνει οτι ο ψυχρός αέρας θα αρχίσει να κυριαρχεί και θα δημιουργηθεί έντονη αστάθεια και οι καταιγίδες να αφορούν περισσότερες εκτάσεις.

