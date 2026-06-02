«Αυτό που καταγγέλλει πρωτίστως ο Ντίλιαν, είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος που κινούσε τα νήματα στην ΕΥΠ», αναφέρει ο Ξενοφών Κοντιάδης.

«Το ελληνικό Γουότεργκεϊτ δεν έχει κλείσει, ίσως μάλιστα να είναι ακόμη στην αρχή του. Ο Νίξον δεν εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από πρόεδρος των ΗΠΑ για την πολιτική κατασκοπεία, αλλά για την συγκάλυψή της», αναφέρει σε δήλωσή του ο Συνταγματολόγος, Ξενοφών Κοντιάδης, σχολιάζοντας τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε στο Facebook ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο:

«Η σημερινή δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, καταδικασθέντος πρωτόδικα για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αποτελεί πλέον μία ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας.

Λέει μεταξύ άλλων: "Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα."(ΕφΣυν).

Και συνεχίζει επικαλούμενος τρεις πρώην πρωθυπουργούς: "Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη, και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου."

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ελληνικό Γουότεργκεητ δεν έχει κλείσει, ίσως μάλιστα να είναι ακόμη στην αρχή του. Ο Νίξον δεν εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από πρόεδρος των ΗΠΑ για την πολιτική κατασκοπεία, αλλά για την συγκάλυψή της. Αυτό που καταγγέλει πρωτίστως σήμερα ο Ντίλιαν, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό, είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος που κινούσε τα νήματα στην ΕΥΠ, η οποία περιήλθε στην πολιτική ευθύνη του νυν πρωθυπουργού με την πρώτη του απόφαση, τον Ιούλιο του 2019».

{https://www.facebook.com/xenofon.contiades/posts/pfbid02kA7DdDCHaC6JAeKQu5P23CCtWLJFB3qyDYFi9ySFMW4cqx9BkfAjh6HKtcUXpumcl}