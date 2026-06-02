Υποψήφιος που αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών απομακρύνεται από την αίθουσα και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Καθοριστικά για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελληνίων 2026 είναι τα χρονικά όρια παραμονής των υποψηφίων στην αίθουσα, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται με τη λήξη της εξέτασης. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται αυστηρά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισονομία μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η έξοδος των υποψηφίων από την αίθουσα δεν επιτρέπεται πριν περάσει τουλάχιστον μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον στα θέματα αναφέρεται διαφορετικός χρόνος δυνατής αποχώρησης, ο οποίος υπερισχύει του γενικού κανόνα. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να αποτραπεί η πρόωρη διαρροή θεμάτων και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται υπό ίσες συνθήκες, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία ολοκληρώνουν το γραπτό τους.

Πανελλήνιες 2026: Η διαδικασία αποχώρησης στο τέλος της εξέτασης

Με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης, ο οποίος υπολογίζεται από τη στιγμή της διανομής των θεμάτων, οι μαθητές που παραμένουν στην αίθουσα οφείλουν να σταματήσουν άμεσα να γράφουν. Αφήνουν τα στυλό τους και παραμένουν καθιστοί στις θέσεις τους, ακόμη και αν δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, οι επιτηρητές καλούν τους υποψηφίους να παραδώσουν τα τετράδια απαντήσεων, καθώς και κάθε άλλο υλικό που τους έχει διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τάξη και απόλυτη τήρηση των οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή συγκέντρωση και παράδοση των γραπτών.

Να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να μείνει μόνο ένας υποψήφιος στην αίθουσα χωρίς κάποιον συνυποψήφιό του. Γι’ αυτό οι επιτηρητές δεν παραλαμβάνουν το τετράδιο του προτελευταίου υποψηφίου, πριν τελειώσει και ο τελευταίος. Οι δύο τελευταίοι υποψήφιοι πρέπει να φύγουν μαζί.

Παράλληλα σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι επιτηρητές, κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζομένους και παρουσία του εξεταζομένου, επικαλύπτουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο άνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου. Διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζόμενου καλύπτουν με το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου. Αφού ο υποψήφιος βεβαιωθεί ότι κολλήθηκε το αδιαφανές αυτοκόλλητο πάνω από το ονοματεπώνυμό του, αποχωρεί από την αίθουσα εξέτασης.

Η αυστηρή τήρηση των χρονικών ορίων και των οδηγιών στο τέλος της εξέτασης αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιοπιστίας των Πανελληνίων 2026, καθώς αποτρέπει παρερμηνείες και εξασφαλίζει ίσες συνθήκες αξιολόγησης για όλους τους υποψηφίους.

