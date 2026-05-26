Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα – Πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τους μαθητές των ΓΕΛ, τα SOS της εξέτασης.

Οι Πανελλήνιες 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Έκθεση). Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ ο κύκλος των βασικών μαθημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και τα Οικονομικά. Όσον αφορά στους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η έναρξη των Πανελληνίων τοποθετείται μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία θα διεξαχθούν στο διάστημα από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026: Η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης των υποψηφίων

Ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως οι υποψήφιοι είναι τα αυστηρά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης στα εξεταστικά κέντρα καθώς οι ώρες είναι προκαθορισμένες και τηρούνται απαρέγκλιτα τα χρονικά περιθώρια για να διατηρηθεί η αδιαβλητότητα των εξετάσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας η έναρξη των εξετάσεων για τις εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ορίζεται στις 8:30 με τους υποψηφίους να καλούνται να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Οι υποψήφιοι αφού προσέλθουν στις τάξεις και καθίσουν στα θρανία αναμένουν την κοινοποίηση των θεμάτων που υπολογίζεται γύρω στις 9:00.

Η ανακοίνωση των θεμάτων γίνεται επίσημα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στις 10:00 το πρωί μέσα από την ιστοσελίδα του και ταυτόχρονα τα θέματα θα δημοσιεύονται και στο Dnews. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες ενώ όπως είναι προκαθορισμένο η δυνατή αποχώρηση των υποψηφίων είναι σε μία (1) ώρα μετά την ώρα της Έναρξης.

Προσοχή στις ώρες εξέτασης των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης διαφοροποιούνται κατά την εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων καθώς για ορισμένα μαθήματα εξ αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Παράλληλα, αλλάζει και η διάρκεια εξέτασης στα μαθήματα Σχεδίου και στα Μουσικά καθώς προβλέπονται έξι ώρες για το Σχέδιο (Ελεύθερο και Γραμμικό), για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα εξέτασης για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Στη συνέχεια:

3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία (ανά Ομάδα Προσανατολισμού)

5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Η εξέταση ξεκινά καθημερινά στις 08:30 π.μ., με τους υποψηφίους να προσέρχονται έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Πρόγραμμα Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά. Ακολουθούν:

2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας (π.χ. ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανατομία-Φυσιολογία κ.ά.)

6 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά και θεωρητικά μαθήματα ειδικοτήτων

9 Ιουνίου 2026: Επόμενη ομάδα μαθημάτων ειδικότητας

11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ναυσιπλοΐα, Γεωργικές επιχειρήσεις κ.ά.

13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά αντικείμενα και ψηφιακά συστήματα

15 Ιουνίου 2026: Ψύξη-Κλιματισμός, Κινητήρες αεροσκαφών, Θέρμανση

Και εδώ η εξέταση αρχίζει στις 08:30 π.μ., με προσέλευση έως τις 08:00 π.μ. και διάρκεια 3 ώρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4 ώρες).

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των βασικών πανελλαδικών εξετάσεων και αφορούν υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις σε σχολές με ειδικές απαιτήσεις (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικά τμήματα κ.ά.). Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, οι εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, το οποίο εξετάζεται στις 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η διαδικασία με συγκεκριμένη σειρά και σταθερό ωράριο έναρξης για κάθε μάθημα:

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου εξετάζεται το Ελεύθερο Σχέδιο στις 08:30 π.μ.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου το Γραμμικό Σχέδιο, επίσης στις 08:30 π.μ.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γερμανικά στις 08:30 π.μ.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγματοποιείται η εξέταση στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 10:00 π.μ.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εξετάζεται η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 08:30 π.μ.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου τα Γαλλικά στις 08:30 π.μ.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα Ιταλικά στις 08:30 π.μ.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου τα Ισπανικά στις 08:30 π.μ.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ο κίνδυνος μηδενισμού

Στην περίπτωση που κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των Επιτηρητών ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, οι Επιτηρητές αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως την Πρόεδρο της λυκειακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας μέχρι να αποφασίσει σχετικά η λυκειακή επιτροπή. Σε περίπτωση πολύ σοβαρής αδιαθεσίας/ ασθένειας κατά την ώρα της εξέτασης ειδοποιείτε τους Επιτηρητές και αυτοί με την σειρά τους την Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες (τέλος εξέτασης ή παραπομπή σε Επαναληπτικές Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα τον Σεπτέμβριο).

