Με το μάθημα της Έκθεσης ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026, οι οδηγίες της τελευταίας στιγμής για τους υποψηφίους, τα απαγορευμένα αντικείμενα.

Με το μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία­) οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα κόψουν την Παρασκευή 29/5 το νήμα της εκκίνησης των Πανελληνίων 2026. Αντίστοιχα η σειρά των υποψηφίων των ΕΠΑΛ να ριχθούν στο «στίβο» των Πανελληνίων είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 31 Μαίου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Φέτος, οι υποψήφιοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διαγωνιστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις συνολικά 68.788 διαθέσιμες θέσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 30 Μαΐου: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Οικονομίας & Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Θετικών Σπουδών και Υγείας) και Πληροφορική (Οικονομίας & Πληροφορικής)

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Θετικών Σπουδών και Υγείας) και Οικονομία (Οικονομίας & Πληροφορικής)

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων:

Σάββατο 31 Μαΐου: Νέα Ελληνικά

Τρίτη 2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Πανελλήνιες 2026 Έκθεση: Σε τι θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ

Για την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης δίνεται σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.τ.λ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο,εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των υποψηφίων και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους υποψηφίους από τη σχολική διδασκαλία. Οι

υποψήφιοι καλούνται:

α) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου.

β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται: i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.τ.λ.) i. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.)

iii. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα − αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ.)

iν. η ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.

γ) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 20 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, το τρίτο θέμα με 15 μονάδες ενώ το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.

Πανελλήνιες 2026: Τα απαγορευμένα αντικείμενα που μηδενίζουν το γραπτό

Κάθε μέρα εξέτασης στις Πανελλήνιες 2026 οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται απαραιτήτως με το Δελτίο εξεταζομένου. Μόνο την πρώτη ημέρα της εξέτασης καλό είναι να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα (ακόμα και αν τα έχουν απενεργοποιήσει), διορθωτικό υγρό, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, άλλα αντικείμενα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπονομεύει τις εξετάσεις.

Μπορούν να έχουν μαζί τους ρολόι χειρός, όχι όμως smart watch. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν επάνω τους «έξυπνα ρολόγια» αντίθετα με την ενημέρωση που τους έγινε, το γραπτό τους θα μηδενιστεί.

Εάν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, οφείλουν να το παραδώσουν πριν ανέβουν στην αίθουσα στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλέ), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Καλό είναι να έχουν μαζί τους 2 ή 3 στυλό του ίδιου χρώματος.