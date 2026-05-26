«Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο Πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε τεχνητά διλήμματα και σε κλίμα νέου διχασμού. Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εισήγησής του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, είπε στο ΟPEN: «Βαβέλ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία από ένα κόμμα που ξεκίνησε ως κεντροδεξιό έχει γίνει όμηρος της ακροδεξιάς» και άσκησε σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.

«Το να μιλάει για θεσμικότητα ο Πρωθυπουργός της συγκάλυψης των παράνομων πράξεων, ο Πρωθυπουργός που έκανε τους θεσμούς λάστιχο, που τη μία καταγγέλλει το άρθρο 86 και την άλλη κρύβεται πίσω από αυτό για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί του, είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Η κυβέρνηση έχει τραυματίσει σοβαρά τη θεσμική αξιοπιστία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, ο Πρωθυπουργός που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Για το «παρών» στην ανανέωση της θητείας Στουρνάρα

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για πιθανή ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε τη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ των θητειών και της ανανέωσης σε κρίσιμες δημόσιες θέσεις.

«Εμείς έχουμε πάρει μια καθαρή απόφαση» είπε, και εξήγησε ότι «για να ανακτήσει αξιοπιστία το πολιτικό σύστημα χρειάζονται θητείες και ανανέωση. Το εφαρμόσαμε ήδη στο ίδιο μας το κόμμα για βουλευτές και ευρωβουλευτές. Ο κ. Στουρνάρας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια του πιστωτικού συστήματος τα προηγούμενα χρόνια και όταν στοχοποιήθηκε, το ΠΑΣΟΚ τον στήριξε». Ωστόσο, εκτίμησε ότι «τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να έχει υπάρξει πιο ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στις καταχρηστικές συμπεριφορές funds και servicers».

«Αν δείτε τα στοιχεία, με νέα ανανέωση ο κ. Στουρνάρας θα γίνει ο μακροβιότερος διοικητής κεντρικής τράπεζας στην ιστορία του ευρωσυστήματος», επισήμανε, ενώ κατέδειξε το γεγονός ότι «εμείς δε συμφωνούμε με την ισοβιότητα στις δημόσιες θέσεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με την εντός λίγων ωρών ανακοίνωση δημιουργίας κομματικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει στον χώρο της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συνειδητά την επαναφορά των διλημμάτων της περιόδου των μνημονίων.

«Δεν μπορείς να λες ότι θα νικήσεις τον Μητσοτάκη, όταν έχεις ήδη ηττηθεί από τον κ. Μητσοτάκη και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης με ιστορικές διαφορές. Εγώ δεν πιστεύω στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Στην πολιτική συγκρούονται ιδέες, κοινωνικά συμφέροντα και προγράμματα», σχολίασε εμφατικά και σκωπτικά.

«Με τη διαφήμιση που έχει υπάρξει για τον κ. Τσίπρα εδώ και μήνες και με υπουργούς της κυβέρνησης να ζητούν ουσιαστικά την επιστροφή του, θα περίμενε κανείς να εμφανίζεται αυτοδύναμος στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που πραγματικά φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι μήπως βρεθεί απέναντι σε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ σε επαναληπτική κάλπη», τόνισε κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα.

«Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε πολίτες της Αριστεράς, του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς»

Όπως σημείωσε, «είναι πολύ πιθανό η επόμενη εκλογική μάχη να εξελιχθεί σε δύο κάλπες», εκτιμώντας ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη».

«Εδώ προσπαθούν να στήσουν ένα νέο σύστημα διχασμού γιατί θεωρούν ότι μόνο μέσα σε τέτοιες συνθήκες μπορούν να διατηρήσουν πολιτική κυριαρχία. Εμείς όμως δεν διχάζουμε, εμείς ενώνουμε τους Έλληνες. Οι πολίτες που αναζητούν κοινωνική πολιτική και μεταρρυθμίσεις γνωρίζουν ποιος συγκρούστηκε με τα funds και ποιος όχι, ποιος κατέθεσε προτάσεις για τις εργασιακές σχέσεις και ποιος έμεινε σιωπηλός. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί στους πολίτες της αριστεράς που ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη, στους πολίτες του κέντρου που ζητούν μετριοπάθεια αλλά και σε πολίτες της παραδοσιακής κεντροδεξιάς που σήμερα δεν αναγνωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή αλλά βλέπουν μια παράταξη που μετατοπίζεται διαρκώς προς την άκρα δεξιά», ανέφερε.

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή με όρους μέλλοντος και όχι μέσα από ανακύκλωση παλιών αντιπαραθέσεων.

«Δεν ερχόμαστε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά για να αυξήσουμε εκλογικά ποσοστά» διευκρίνισε και πρόσθεσε: «Θέλουμε να ενώσουμε τη χώρα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, το στεγαστικό, το δημογραφικό, την ασυδοσία των funds και των servicers και να προχωρήσουμε σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις στις νέες τεχνολογίες και στην παραγωγή».

«Η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με υλικά και διλήμματα της περιόδου των μνημονίων»

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε τη γνώμη ότι «η κοινωνία δεν πρέπει να χάσει τον προσανατολισμό της. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει ούτε με την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας ούτε με υλικά και διλήμματα της περιόδου των μνημονίων».

«Αν η ρευστοποίηση στον χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία συνεχιστεί, τελικά κερδισμένος θα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Το μόνο κόμμα που μπορεί να ενώσει δυνάμεις από την αριστερά, το κέντρο και τη δημοκρατική παράταξη είναι το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-disiyp3ag321?integrationId=40599y14juihe6ly}