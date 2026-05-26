Το σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ δείχνει άγχος και αμηχανία απέναντι στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Το ότι άπαντες στο ΠΑΣΟΚ έχουν στρέψει την προσοχή τους σχεδόν αποκλειστικά στον Αλέξη Τσίπρα –υπό το βάρος και της σημερινής δημοσκόπησης που τον δείχνει πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης– είναι εμφανές ακόμη και σε όσους δεν παρακολουθούν στενά την πολιτική ζωή της χώρας.

Αλλά το να φτάνουν στο σημείο, με αφορμή μια συνέντευξη του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα για το μανιφέστο, Γιώργου Σιακαντάρη, να «διαβάζουν» τα λεγόμενά του με τρόπο που να αφήνει υπονοούμενα ακόμη και για πιθανή συγκυβέρνηση του νέου πολιτικού φορέα με τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον ξεπερνά τα όρια της πολιτικής υπερανάλυσης.

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις», αναφέρει το γραφείο Τύπου του κόμματος και προσθέτει: «Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης, που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του –πάντα ΠΑΣΟΚ (!)– Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί, καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι.

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;»

Σε ένα καθημερινό πολιτικό πηγαδάκι, όλο αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί απλά ως αντιπερισπασμός. Μάλλον αγχωμένος αντιπερισπασμός.

Ε.Σ.