BBC και Netflix έδωσαν στη δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα του σταρ του «Stranger Things» ως Charles Shelby.

To Peaky Blinders είναι επιτέλους έτοιμο να μπει σε μια νέα εποχή με την επόμενη γενιά των Shelby.

Με την ιστορία να τοποθετείται στη περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η σειρά θα λειτουργήσει ως επίσημο σίκουελ της έκτης σεζόν του Peaky Blinders και της ταινίας, Peaky Blinders: The Immortal Man (2026).

Επίσης, το Netflix και το BBC ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι ο Charlie Heaton από το «Stranger Things» θα υποδυθεί τον Charles Shelby, τον μικρότερο γιο του Tommy, ενώ όπως ήδη γνωρίζουμε, ο Jamie Bell θα πρωταγωνιστήσει ως Duke Shelby, ο μεγαλύτερος γιος του Tommy Shelby. Ο Bell θα αναλάβει τον ρόλο από τον Ιρλανδό ηθοποιό Barry Keoghan, ο οποίος ενσάρκωσε τον εν λόγω χαρακτήρα στην ταινία.

Η ιστορία της νέας σειράς διαδραματίζεται σχεδόν μια δεκαετία μετά τον πόλεμο, δηλαδή την δεκαετία του 1950, και εξερευνά πώς η οικογένεια Shelby προσπαθεί να ξαναχτίσει την αυτοκρατορία της και να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο του Μπέρμιγχαμ. Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο Duke, ήταν σε πένθος, αλλά τώρα επιστρέφει στην πόλη με διαφορετική διάθεση και αποστολή. Ο Charles, από την άλλη, έχει περάσει χρόνια μακριά και έχει δει ελάχιστα τον ετεροθαλή αδελφό του, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια επανένωση μέσα στην διαβόητη οικογένεια Shelby.

Στη σύντομη σύνοψη αναφέρεται: «Έχοντας πολεμήσει σε έναν βίαιο πόλεμο, μεγάλο μέρος του οποίου πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ο Charles Shelby τώρα αγκαλιάζει την κανονικότητα. Δεν έχει δει τον ετεροθαλή αδελφό του, για αρκετά χρόνια. Ο Charles έκοψε κάθε δεσμό με τη συμμορία των Peaky Blinders και τον ηδονιστικό τρόπο ζωής των Shelby. Αλλά μπορείς ποτέ να ξεφύγεις από το ίδιο σου το αίμα;».

Το σενάριο υπογράφει ο Steven Knight, δημιουργός τόσο της αρχικής σειράς Peaky Blinders όσο και της ταινίας που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ είναι ο άνθρωπος που αυτή την εποχή γράφει και το σενάριο του επόμενου -26ου- Τζέιμς Μποντ για την Amazon.

«Για άλλη μια φορά, θα είναι ριζωμένη στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης που αναδύεται από τις στάχτες που άφησαν πίσω τους οι γερμανικοί βομβαρδισμοί. Η νέα γενιά των Shelbys έχει αναλάβει το τιμόνι, και θα είναι μια απίστευτη διαδρομή», ανέφερε ο Knight.

Η σειρά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χωριστεί σε δύο σεζόν με έξι επεισόδια η καθεμία. Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Jessica Brown Findlay, γνωστή από το Downton Abbey και το Harlots, καθώς και την Lashana Lynch από το No Time to Die. Η Lucy Karczewski θα εμφανιστεί επίσης σε έναν βασικό ρόλο.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας όπως και ο τίτλος αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.