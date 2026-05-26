«Ανγκούι», θυμήσου...

Θα θυμηθούν οι κάτοικοι το παρελθόν για να ξεπεράσουν τον σημερινό τους εφιάλτη; Κάπου εκεί μας έχει αφήσει το πέμπτο επεισόδιο από την τέταρτη σεζόν του «From».

Ο τέταρτος κύκλος της δημοφιλούς σειράς τρόμου του MGM+, αποκαλύπτει σταδιακά τη σύνδεση των κατοίκων με την τρομακτική πόλη όπου τέρατα και, τώρα, κούκλες σε φυσικό μέγεθος, βγαίνουν τη νύχτα με δολοφονικές προθέσεις.

Και ενώ η αγωνία έχει ενταθεί για τα καλά στο 5ο επεισόδιο, λόγω απρόσμενης διακοπής στον προγραμματισμό κυκλοφορίας από το MGM+, που αιφνιδίασε τους φαν, το επεισόδιο 6 με τίτλο «The Heart Is a Lonely Hunter» δεν κυκλοφόρησε την περασμένη Κυριακή, αλλά είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Μαΐου. Στη χώρα μας θα μεταδοθεί από την Cosmote TV την 1η Ιουνίου.

Το MGM+ ανακοίνωσε ότι η αγαπημένη σειρά τρόμου από τους παραγωγούς του Lost, θα κάνει διάλειμμα δύο εβδομάδων, με ορισμένους χρήστες των κοινωνικών μέσων να αντιδρούν με έκπληξη και απογοήτευση στην είδηση. Μέχρι στιγμής, ο λόγος για την σύντομη παύση δεν έχει αποκαλυφθεί.

If this episode has made one thing clear, it’s that we aren’t sleeping tonight ? We’ll see you all in TWO WEEKS for the next episode of #FROM. — FROM on MGM+ (@FROMonMGM) May 18, 2026

Φυσικά, η αναμονή δεν είναι κάτι νέο για τους θαυμαστές του From, καθώς η σειρά έχει χτίσει το αφοσιωμένο κοινό της – που αποκαλείται τρυφερά Fromily – με μια σταθερή δόση μυστηρίων, στοιχείων και τρομερών ανατροπών.

For everyone asking, we are back in 2 weeks. May 31st.@FROMonMGM — Harold Perrineau (@HaroldPerrineau) May 18, 2026

Ο Harold Perrineau, που υποδύεται τον Μπόιντ Στίβενς, σε μια συνέντευξη με το Radio Times χαρακτήρισε τη σειρά ως ένα «κουτί παζλ» , λέγοντας: «Υπάρχουν πολλά μικρά Easter eggy πράγματα, για να το πω καλύτερα, που είναι εκεί» τα οποία όταν αποκαλυφθούν θα ενθουσιάσουν τους θαυμαστές.



Η τέταρτη σεζόν πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου με το 10 επεισόδιο «If A Tree Falls in The Forest», ενώ όπως ανακοινώθηκε η σειρά ανανεώθηκε και για πέμπη σεζόν που θα είναι και η τελευταία, όπερ σημαίνει ότι τα μεγάλα μυστήρια θα πρέπει τελικά να φτάσουν σε μια αποκάλυψη.