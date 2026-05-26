Η λίστα με τα μαθήματα που έχουν αναδειχθεί σε πανωλεθρία στις Πανελλήνιες των τελευταίων ετών - H ανάλυση Στρατηγάκη που πρέπει να εστιάσει κάθε υποψήφιος.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να κάνουν φέτος «πρεμιέρα» οι Πανελλήνιες 2026 με πρώτο εξεταζόμενο το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι μαθητές θα συνεχίσουν την εξέτασή τους με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά. Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ κάνουν «πρεμιέρα» το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ όπως αντίστοιχα και για αυτούς των ΕΠΑΛ.

Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης οι Πανελλήνιες κάθε χρονιά αποδεικνύουν ότι, πέρα από την προετοιμασία των υποψηφίων, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζει η δυσκολία συγκεκριμένων μαθημάτων, τα οποία λειτουργούν ως πραγματικοί «κόφτες» επιδόσεων. Σύμφωνα με την ανάλυση των τελευταίων ετών και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις βαθμολογίες των υποψηφίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις μελέτες για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, κάθε Επιστημονικό Πεδίο φαίνεται να έχει το δικό του «μάθημα καρμανιόλα», δηλαδή το μάθημα εκείνο που συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά χαμηλών βαθμολογιών και επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική εικόνα των επιδόσεων.

Βάσει των στατιστικών για τις περσινές Πανελλήνιες (2025) αλλά και για το 2024 το 1ο Πεδίο, επηρέαζεται διαχρονικά από την ιδιαίτερη δυσκολία των Αρχαίων Ελληνικών, τα οποία αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη υψηλών βαθμών. Παρότι η Νεοελληνική Γλώσσα εμφανίζει πιο ισορροπημένες επιδόσεις και λειτουργεί ως «σταθεροποιητικό» μάθημα, τα Αρχαία παραμένουν εκείνα που περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των αριστούχων και αυξάνουν την απόσταση μεταξύ μεσαίων και υψηλών επιδόσεων. Η Ιστορία, από την άλλη, εμφανίζει υψηλά ποσοστά υποψηφίων κάτω από τη βάση, γεγονός που ενισχύει τη συνολική δυσκολία του Πεδίου, όμως το βασικό φίλτρο παραμένει τα Αρχαία.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι το μάθημα που έχει τους λιγότερους υποψηφίους κάτω από τη βάση. Έχει επίσης και τους λιγότερους αριστούχους. Αυτό δίνει μία ομαλή κατανομή με το μεγαλύτερο όγκο των υποψηφίων να γράφει μεταξύ 11 και 16. Αυτός είναι και ο λόγος που πάντα οι Πανελλήνιες ξεκινούν με τη Γλώσσα. Μικρά ποσοστά αποτυχίας και μία αίσθηση ότι καλά ξεκίνησαν είναι ότι πρέπει για την εκκίνηση των εξετάσεων Τα Αρχαία Ελληνικά αποτελεί το δυσκολότερο μάθημα για να αριστεύσει ένας υποψήφιος. Μόλις 76 υποψήφιοι έγραψαν πάνω από 19 το 2025. Απαιτούνται γνώσεις όλων των προηγούμενων ετών, απαιτείται, δηλαδή, σταθερό διάβασμα από μικρή ηλικία για να αριστεύσει κάποιος στο μάθημα. Η Ιστορία έχει τους περισσότερους υποψηφίους που γράφουν κάτω από τη βάση στο 1ο Πεδίο. Το 2025 το ποσοστό των γραπτών κάτω από το 10 ήταν 53,31%, ενώ το 2024 ήταν 59,87%. Οι αριστούχοι, όμως, είναι αρκετοί· το 12,96% έγραψε πάνω από 18, 1078 έγραψαν πάνω από 19, δίνοντας μέσο όρο στο μάθημα 9,99, αρκετά καλύτερα από το 2024 όταν ο μέσος όρος ήταν 8,96. Τα Λατινικά το παραδοσιακά εύκολο μάθημα του Πεδίου δεν είναι τόσο εύκολο από το 2022 που επανήλθε ως εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές. Έτσι το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν το 2025 38,36%.»

Στο 2ο Πεδίο ο ρόλος της Φυσικής είναι καθοριστικός. Οι επιδόσεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι πρόκειται για το μάθημα με τη μεγαλύτερη διακύμανση και τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα του Πεδίου. Ακόμη και όταν τα θέματα θεωρούνται πιο προσιτά, η Φυσική εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας που ρίχνει τον μέσο όρο, ενώ σε συνδυασμό με τα Μαθηματικά, που επίσης απαιτούν υψηλό επίπεδο κατανόησης και δεξιοτήτων, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική επίδοση των υποψηφίων. Η Χημεία, αν και συχνά θεωρείται πιο προσιτή, παρουσιάζει επίσης σημαντικά ποσοστά υποψηφίων κάτω από τη βάση, ενισχύοντας την εικόνα ενός απαιτητικού Πεδίου.

Όπως σχολιάζει ο κ. Στρατηγάκης « Η Γλώσσα στο Πεδίο έχει το μικρότερο ποσοστό κάτω από τη βάση από όλα τα Πεδία, γεγονός που δείχνει ότι στο Πεδίο λίγοι είναι οι αδύνατοι μαθητές. Από την άλλη δεν έχει τους περισσότερους αριστούχους, που σημαίνει ότι δεν συγκεντρώνει τους καλύτερους μαθητές, που μάλλον επιλέγουν το 3ο Πεδίο. Στη Φυσική μετά τα εξαιρετικά δύσκολα θέματα του 2024 που έφεραν το 54,89% κάτω από το 10, το 2025 τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό των υποψηφίων κάτω από 10 στο 45,94%.Πρόκειται για πολύ σημαντική μείωση, που φάνηκε και στο ποσοστό των αριστούχων που από 7,84% έφτασε στο 10,26%.

Να σημειώσουμε εδώ ότι τα ποσοστά στη Φυσική των υποψηφίων του 3ου Πεδίου είναι πολύ χειρότερα, όχι διότι δεν είναι καλοί μαθητές οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν Μαθηματικά, που, όπως έχει εξελιχθεί η εξέταση στη Φυσική είναι απολύτως απαραίτητα. Η Χημεία, το εύκολο μάθημα του Πεδίου δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε αφού το ποσοστό των βαθμών κάτω από το 10 είναι 35,86%, ποσοστό υψηλότερο από το ποσοστό κάτω από τη βάση των Μαθηματικών που ήταν 30,34%.Ο μέσος όρος του μαθήματος ήταν 11,98, αρκετά υψηλά. Στα Μαθηματικά είχαμε μικρή αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση και μεγάλη αύξηση των γραπτών πάνω από 18· από 11,41% πήγε στο 16,64%, γεγονός που ανέβασε και τον μέσο όρο του μαθήματος από 12,17 σε 12,52. Αυτό μας δείχνει ότι τα δύσκολα θέματα που είναι το 3ο και το 4ο δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο τα προηγούμενα χρόνια.»

Στο 3ο Πεδίο, η Φυσική αναδεικνύεται επίσης ως το δυσκολότερο μάθημα, με σταθερά υψηλά ποσοστά αποτυχίας, γεγονός που την καθιστά τον βασικό «ρυθμιστή» των βάσεων στις Ιατρικές και συναφείς σχολές. Παρά τη σχετική σταθερότητα της Βιολογίας, που αποτελεί συνήθως το πιο προσιτό μάθημα για τους υποψηφίους, η συνολική επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τη Φυσική και τη Χημεία, οι οποίες διαμορφώνουν ένα απαιτητικό εξεταστικό περιβάλλον. Έτσι, ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στη δυσκολία των θεμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητές μεταβολές στις βάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «Οι υποψήφιοι του Πεδίου είχαν χειρότερες επιδόσεις στη Γλώσσα από το 2024 και σε ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση και σε ποσοστό γραπτών πάνω από το 18. Στη Φυσική τα θέματα ήταν πιο λογικά, αλλά και πάλι το ποσοστό των υποψηφίων με γραπτό κάτω από το 10 ήταν 54,58%, καλύτερο από το 63,01% του 2024, αλλά και πάλι κακό. Φυσικά δεν φταίνε οι υποψήφιοι, αλλά αυτοί που βάζουν τα θέματα, που αποκαλύπτεται ότι αγνοούν το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων· βρίσκονται, δηλαδή, εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι ο μέσος όρος από 8,66 έφτασε στο 9,73, ακόμη κάτω από το 10. Στη Χημεία τα θέματα ήταν δυσκολότερα το 2025 και έτσι είχαμε αύξηση των γραπτών κάτω από 10 και μείωση των αριστούχων, αλλά και του μέσου όρου από 12,27 σε 11,76.»

Στο 4ο Πεδίο, το «μάθημα καρμανιόλα» είναι τα Μαθηματικά. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά υποψηφίων κάτω από τη βάση, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μάθημα τον βασικό παράγοντα που διαμορφώνει την τελική εικόνα των επιδόσεων. Ακόμη και όταν η Οικονομία παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις ή αύξηση αριστούχων, τα Μαθηματικά παραμένουν το μάθημα που λειτουργεί ως φίλτρο, επηρεάζοντας καθοριστικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλόβαθμες σχολές. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «Το 4ο Πεδίο συγκεντρώνει τους περισσότερους υποψηφίους και αρκετούς από τους αδύνατους μαθητές. Έτσι οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από τα άλλα Πεδία. Στη Γλώσσα είχαμε μόλις 0,21% των υποψηφίων να ξεπερνούν το 18 και μόλις έναν υποψήφιο να γράφει πάνω από 19. Αντίστοιχα ένας στους τέσσερις υποψηφίους έγραψε κάτω από τη βάση στη Γλώσσα, το μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα Πεδία.

Στα Μαθηματικά έχουμε, κάθε χρόνο, καταστροφή. Το 2025 το 73,68% έγραψε κάτω από 10 και το 2024 το ποσοστό ήταν 72,94%. Αυτό δείχνει τη διαφορά της ποιότητας των μαθητών με το 2ο Πεδίο, διότι εκεί το ποσοστό κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά ήταν 30,34% και 29,39% το 2024. Πρόκειται για εξέταση στην ίδια ύλη και τα ίδια θέματα. Στην Πληροφορική οι επιδόσεις ήταν χειρότερες το 2025 κατεβάζοντας τον μέσο όρο από το 11,41 στο 11. Αντίθετη ήταν η εικόνα στην Οικονομία, όπου το ποσοστό των αριστούχων από 20,19% το 2024 εκτινάχθηκε στο 29,33% το 2025 και ο μέσος όρος του μαθήματος από το 11,41 στο 12,68. Ο μέσος όρος του Πεδίου από το 10,43 ανέβηκε στο 10,5, καθορίζοντας την ελάχιστη ΕΒΕ στο 8,4. Αυτό είναι το ελάχιστο όριο για να έχει δικαίωμα ένας υποψήφιος να υποβάλει Μηχανογραφικό.»

Συνολικά, αυτό που προκύπτει από την ανάλυση των Πανελληνίων είναι ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν καθορίζονται μόνο από τη συνολική προσπάθεια, αλλά σε μεγάλο βαθμό από λίγα κρίσιμα μαθήματα που λειτουργούν ως «σημεία πίεσης» σε κάθε Πεδίο. Αυτά τα μαθήματα, τα οποία εμφανίζουν σταθερά υψηλά ποσοστά δυσκολίας και χαμηλών βαθμολογιών, διαμορφώνουν όχι μόνο τη βαθμολογική κατανομή αλλά και τις ίδιες τις βάσεις εισαγωγής. Έτσι, η στρατηγική των υποψηφίων δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην άριστη απόδοση σε όλα τα μαθήματα, αλλά κυρίως στη σταθερότητα και την αποφυγή μεγάλων απωλειών.

Οι Συντελεστές βαρύτητας για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026

Ενόψει των Πανελληνίων 2027 το ΥΠΑΙΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζοντας το πλαίσιο που θα ισχύσει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής. Η απόφαση αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και περιλαμβάνει τους συντελεστές βαρύτητας:

των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

των ειδικών μαθημάτων,

των μουσικών μαθημάτων,

καθώς και των πρακτικών δοκιμασιών

Οι συντελεστές αυτοί καθορίζουν πόσο επηρεάζει κάθε μάθημα τη διαμόρφωση των τελικών μορίων ανά σχολή και τμήμα. Με απλά λόγια, ένα μάθημα με υψηλότερο συντελεστή «μετρά» περισσότερο στον υπολογισμό των μορίων και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη των υποψηφίων Η απόφαση καλύπτει την εισαγωγή στο σύνολο των ΑΕΙ αλλά και στις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ), στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συντελεστές των ειδικών μαθημάτων για σχολές που απαιτούν εξέταση σε ξένες γλώσσες, σχέδιο ή μουσικά μαθήματα, αλλά και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.