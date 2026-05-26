Η Έκθεση είναι ένα μάθημα που απαιτεί καθαρό μυαλό και όχι αποστήθιση - Πώς να πετύχεις υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλήνιες 2026.

Διανύουμε και επίσημα τα τελευταία 24ωρα πριν από την έναρξη των Πανελληνίων 2026 καθως εκκινούν με την Έκθεση την ερχόμενη Παρασκευή στις 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αναμένεται διεκδικήσουν ο καθένας μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σημειώνεται πως το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ την Παρασκευή, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.Σύμφωνα με τα ισχύοντα η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί μιλώντας στο Dnews οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν πάρουν τα προς εξέταση θέματα στα χέρια τους όπως και κατά τη διαδικασία των απαντήσεων προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, ασάφειες και παρανοήσεις που θα μπερδέψουν το βαθμολογητή και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αρνητική βαθμολόγηση και διαχείριση του γραπτού. Το πρόβλημα συνήθως εντοπίζεται στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι απαντάνε τα θέματα με διαφορετική σειρά από αυτή που έχουν τεθεί στις εκφωνήσεις με αποτέλεσμα συχνά οι υποψήφιοι να χάνουν μονάδες από θέματα που απάντησαν σωστά μεν αλλά με λάθος αρίθμηση ή με μπερδεμένη διάταξη στο γραπτό.

Ένα γραπτό θα επιτύχει υψηλότερες βαθμολογίες όταν οι απαντήσεις έχουν αναπτυχθεί με πληρότητα, εμφανίζει σαφήνεια και διέπεται από λογικές διεργασίες στην ανάπτυξη των απαντήσεων. Στα γλωσσικά μαθήματα όπως η Έκθεση είναι σημαντικό ο υποψήφιος να προσέχει την ορθογραφία, τις καταλήξεις, τους κανόνες της γραμματικής, τον συλλαβισμό, τη στίξη. Επίσης, καλό είναι να μη χρησιμοποιεί λέξεις εξεζητημένες, αν δεν είναι απολύτως σίγουρος για την ορθή χρήση τους και αν δεν ταιριάζουν απολύτως με αυτά που εννοεί.

Πανελλήνιες 2026: Πώς εξετάζονται και πώς βαθμολογούνται τα θέματα στην Έκθεση

Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Πώς βαθμολογούνται όλα τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στους υποψήφιους δίνονται δύο ή τρία κείμενα, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα.

Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα: Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους/τις υποψηφίους/ες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. Τα ερωτήματα σχετίζονται με:

α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή – δηλαδή, οι υποψήφιοι/ες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι υποψήφιοι/ες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι/ες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις.

Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες. Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των υποψηφίων.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις υποψηφίους/ες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Πώς να διαχειριστείτε τα θέματα των Πανελληνίων 2026 στην Έκθεση

Όταν πάρετε τα θέματα, ξεκινήστε από αυτά που δεν σας δυσκολεύουν και προχωρήστε στα επόμενα. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιήστε το πρόχειρο, σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών. Θα σας βοηθήσει να βάλετε τις σκέψεις και τις απαντήσεις σας σε τάξη.

Πριν απαντήσετε στις ερωτήσεις, σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει τα ζητούμενα, διαβάζοντας ή ακούγοντας (κατά περίπτωση) ξανά την εκφώνηση.

Αν έχετε κενά μνήμης, προχωρήστε παρακάτω και επανέλθετε όταν θα θυμηθείτε αυτό που δεν θυμάστε άμεσα.

Διαβάστε ξανά τις απαντήσεις σας πριν παραδώσετε το γραπτό σας. Μπορεί να θυμηθείτε κάτι που σας είχε διαφύγει. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε κάποια επιπλέον διόρθωση.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε όλο το διαθέσιμο χρόνο σας, ακόμα κι αν είστε σίγουροι ότι δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάντα υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάτι επιπλέον.

Πανελλήνιες 2026 Έκθεση: Οι συμβουλές για ένα άριστο γραπτό

Η Έκθεση είναι ένα μάθημα που απαιτεί συνδυασμό γνώσεων, σκέψης και σωστής έκφρασης. Σε αντίθεση με άλλα μαθήματα που βασίζονται περισσότερο στην απομνημόνευση, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αξιολογεί την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί ένα θέμα, να οργανώνει τις ιδέες του και να αναπτύσσει τεκμηριωμένο λόγο. Για τον λόγο αυτό, η προετοιμασία χρειάζεται μεθοδικότητα και σταθερή εξάσκηση.

Ένα από τα βασικότερα βήματα είναι η καθημερινή επαφή με τον γραπτό λόγο. Η ανάγνωση άρθρων, δοκιμίων και κειμένων γνώμης βοηθά τον μαθητή να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να εξοικειωθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης επιχειρημάτων. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εξάσκηση στη δομή της παραγράφου. Κάθε παράγραφος πρέπει να περιλαμβάνει μια βασική ιδέα, επαρκή ανάπτυξη και ομαλή σύνδεση με τις υπόλοιπες. Οι μαθητές χρειάζεται να μάθουν να οργανώνουν τις σκέψεις τους με σαφήνεια και συνοχή, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις και τις ασύνδετες πληροφορίες.

Η ανάπτυξη επιχειρημάτων αποτελεί επίσης βασική δεξιότητα. Ένα ολοκληρωμένο επιχείρημα χρειάζεται αιτιολόγηση και παραδείγματα. Οι μαθητές καλό είναι να αξιοποιούν στοιχεία από την κοινωνία, την ιστορία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση ή την καθημερινότητα, ώστε το κείμενό τους να αποκτά ουσία και πειστικότητα. Η σωστή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, η αποφυγή ορθογραφικών λαθών και η επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου συμβάλλουν στη συνολική εικόνα του γραπτού. Η σαφήνεια και η ακρίβεια στην έκφραση είναι προτιμότερες από τις υπερβολικά σύνθετες διατυπώσεις.

Παράλληλα, η συστηματική γραπτή εξάσκηση βοηθά τον μαθητή να βελτιώσει τόσο την ταχύτητα όσο και την ποιότητα του λόγου του. Μέσα από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, ο υποψήφιος εξοικειώνεται με τη διαχείριση του χρόνου και αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή ψυχολογική προετοιμασία. Η ήρεμη σκέψη, η καλή οργάνωση του χρόνου και η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης βοηθούν σημαντικά στην καλύτερη απόδοση. Η Έκθεση είναι ένα μάθημα που απαιτεί καθαρό μυαλό και σταθερή εξάσκηση, όχι αποστήθιση και υπερβολική πίεση.

