Πανελλήνιες 2026: Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, η εγκύκλιος.

Παραμονές Πανελληνίων 2026 και το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εγκύκλιο για τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου ορίζοντας μεταξύ άλλων ποιοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και ποια είναι τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς.

Οι επαναληπτικές Πανελλήνιες αφορούν υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν ή αναγκάστηκαν να διακόψουν την εξέτασή τους κατά την τακτική περίοδο, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας ή λόγω ψυχικής οδύνης από θάνατο συγγενικού προσώπου κοντινού βαθμού, σε χρονικό διάστημα λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για μαθητές που υπέστησαν κάταγμα ή προσωρινή βλάβη στα άνω άκρα, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη γραφή στις κανονικές εξετάσεις. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο, γραπτώς, σε όλα τα μαθήματα που είχαν δηλώσει εξαρχής στην αίτηση συμμετοχής τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirnaudb2jp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, η εγκύκλιος περιλαμβάνει και «ψιλά γράμματα» που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Όποιος επιλέξει να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις, ακυρώνει αυτομάτως τη συμμετοχή του στην τακτική εξεταστική περίοδο. Αυτό σημαίνει πως μηδενίζεται κάθε βαθμολογία που έχει ήδη λάβει, ακόμη και σε μαθήματα στα οποία εξετάστηκε κανονικά, καθώς θεωρείται πλέον συνολικά «μη εξετασθείς» στην πρώτη φάση.

Με άλλα λόγια, οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν λειτουργούν συμπληρωματικά ούτε δίνουν τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται εκ νέου υποχρεωτικά σε όλο το πακέτο μαθημάτων, είτε πρόκειται για μαθήματα Προσανατολισμού, Ειδικά Μαθήματα, αγωνίσματα ή μαθήματα ειδικοτήτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις αποτελούν ειδική διαδικασία που ενεργοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι εναλλακτική επιλογή βελτίωσης βαθμολογίας. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο και να συμβουλευτούν το σχολείο τους πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε θέματα που καθορίζουν οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων.

Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εξετάσεις, πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων είτε του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ κατά περίπτωση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, να καταθέσουν οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους, σχετική αίτηση στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνοδευόμενη από ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει την ημέρα εξέτασης του μαθήματος:

α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου. Επιπροσθέτως για τους υποψηφίους που έπασχαν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Επιπροσθέτως, για τους υποψηφίους που έπασχαν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος και κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη από την ημέρα κατά την οποία ήταν προγραμματισμένη η συμμετοχή του υποψηφίου σε αυτές εφόσον είτε απουσίασε είτε διέκοψε λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας και κατατίθενται στην οικεία ΕΕΔΔΕ.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή ή η Εξεταστική Επιτροπή κατά περίπτωση, αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, αποστέλλει για φύλαξη το γραπτό δοκίμιο στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον καταθέσει σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό πρακτικό της ΕΕΔΔΕ. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipu8q37b8i9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εγκύκλιος για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026