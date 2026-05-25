Η καθιστική ζωή επιβαρύνει τη μέση μας.

Ώρες καθισμένοι σε ένα γραφείο, στη θέση του οδηγού, στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση, χαζεύοντας στο κινητό ή παίζοντας video game. Για τους περισσότερους από εμάς, αυτή είναι η καθημερινότητα, αλλά στο τέλος την «πληρώνει» η μέση μας.

Το πρόβλημα είναι αυτό που «φωνάζουν» οι ειδικοί με κάθε ευκαιρία. Τα σώματά μας δεν είναι σχεδιασμένα για να κάθονται. «Η σπονδυλική στήλη και οι γύρω μύες δεν προορίζονται για να μένουν στην ίδια στάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα», αναφέρει ο Ματ Γουέμπερ, ειδικός επί της ορθοπεδικής φυσιοθεραπείας στο πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μερικές αλλαγές στις συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά για όποιον περνά καθιστός πολλές ώρες. Η Washington Post απευθύνθηκε σε φυσιοθεραπευτές και ορθοπεδικούς, που έδωσαν τις συμβουλές τους.

Ο μύθος της τέλειας στάσης σώματος

Για να αποτρέψουμε τον πόνο στη μέση, το να αλλάζουμε τον τρόπο που καθόμαστε θα βοηθήσει περισσότερο από το να προσπαθούμε να πετύχουμε την «τέλεια» στάση σώματος όλη την ημέρα, λένε ειδικοί.

«Όποια στάση σώματος διατηρείτε, όσο υποδειγματική κι αν φαίνεται, δεν θα είναι άνετη για μεγάλο χρονικό διάστημα», επισημαίνει ο Γουέμπερ. «Αυτό που τείνει να είναι υγιές είναι να αλλάζετε αυτό που κάνουν η σπονδυλική στήλη και οι μύες σας κατά τη διάρκεια της ημέρας», συμπληρώνει.

Το να αυξήσουμε τη σωματική δραστηριότητα είναι ακόμα καλύτερη στρατηγική, αναφέρει. Πέρα από το γεγονός ότι οι μύες κάνουν ένα «διάλειμμα» από το να κρατάνε την ίδια θέση, η κίνηση βοηθά στη μείωση της δυσκαμψίας και ενισχύει τη δύναμη για την υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης όταν πρέπει να είμαστε καθιστοί, εξηγεί.

5 συμβουλές για τον πόνο στη μέση

Σε όσους κάθονται πολύ, με συνέπεια να πονάει η μέση τους, οι ειδικοί προτείνουν:

- Σηκωθείτε και κινηθείτε, ιδανικά κάθε μισή ώρα. Ακόμα και το περπάτημα για 1-2 λεπτά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πίεσης στη μέση. Στην περίπτωση των επαγγελματιών οδηγών, προτείνουν να βγαίνουν από το όχημα και να τεντώνονται με την πρώτη ευκαιρία.

- Αλλάζετε συχνά τη στάση που κάθεστε. Ακόμα και μικρές αλλαγές στη θέση του αυχένα, της πλάτης και των ποδιών, μπορούν να βοηθήσουν.

- Φτιάξτε έναν εργονομικό χώρο εργασίας. Η Τζίνα Ο’ Μπράιαν, φυσιοθεραπεύτρια στο Ιατρικό Κέντρο του πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ προτείνει καρέκλα γραφείου με στήριγμα μέσης και μπράτσα (τα χέρια πρέπει να είναι σε γωνία 90 μοιρών) και το γραφείο ή η οθόνη να είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε το βλέμμα να είναι ευθεία μπροστά ή ελαφρώς προς τα κάτω. Ακόμα, καλό είναι η καρέκλα να βρίσκεται σε τέτοιο ύψος ώστε τα γόνατα επίσης να είναι λυγισμένα στις 90 μοίρες.

- Ενδυνάμωση του κορμού, με βάρη, γιόγκα ή πιλάτες για παράδειγμα. Η συχνή γυμναστική μπορεί να ενεργοποιήσει τους μύες ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν καλύτερα τη σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπογραμμίζει η Ο’Μπράιαν.

- Η έκταση σε σχήμα Τ. Ξαπλώστε μπρούμυτα και απλώστε τα χέρια στα πλάγια, ώστε να σχηματίζει το σώμα ένα Τ. Σηκώστε τα προς τα πάνω και κάντε δύο σετ των 6-8 επαναλήψεων. «Αυτή η άσκηση μπορεί να ενδυναμώσει τους μύες που σας υποστηρίζουν όταν κάθεστε», λέει η Ο’ Μπράιαν.

Αν τα δοκιμάσουμε όλα αυτά και ακόμα νιώθουμε ενοχλήσεις, καλό είναι να κλείσουμε ένα ραντεβού με γιατρό ή φυσιοθεραπευτή, προκειμένου να μας προτείνουν συγκεκριμένες αλλαγές και ασκήσεις που θα βοηθήσουν, λένε οι ειδικοί.