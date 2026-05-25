Οι βήτα αναστολείς έγιναν τυπικό φάρμακο μετά από καρδιακές προσβολές σε μια εποχή που η σύγχρονη καρδιολογική περίθαλψη ήταν πολύ διαφορετική

Οι βήτα αναστολείς αποτελούν ένα από τα συνήθη φάρμακα που λαμβάνουν πολλοί ασθενείς μετά από καρδιακή προσβολή. Χρησιμοποιούνται ευρέως για καρδιακές παθήσεις και θεωρούνται ένα τυπικό μέρος της ανάρρωσης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ωστόσο, μια σημαντική κλινική έρευνα υποδηλώνει ότι πολλά άτομα που έχουν υποστεί μια απλή καρδιακή προσβολή και εξακολουθούν να έχουν καλή καρδιακή λειτουργία μπορεί να μην ωφελούνται καθόλου από τη λήψη τους.

Τα ευρήματα προέρχονται από την έρευνα Reboot, μια μεγάλη διεθνή μελέτη με επικεφαλής τον ανώτερο ερευνητή Valentin Fuster, MD, PhD, Πρόεδρο του Mount Sinai Fuster Heart Hospital και Γενικό Διευθυντή του Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) της Ισπανίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Μαδρίτη και δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine.

Αμφισβητείται ένα «πρότυπο» 40 ετών

Οι βήτα αναστολείς έγιναν τυπικό φάρμακο μετά από καρδιακές προσβολές σε μια εποχή που η σύγχρονη καρδιολογική περίθαλψη ήταν πολύ διαφορετική. Σήμερα, οι φραγμένες στεφανιαίες αρτηρίες συχνά ανοίγουν ξανά γρήγορα και οι ασθενείς λαμβάνουν επίσης ισχυρές θεραπείες όπως στατίνες, αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και άλλες θεραπείες που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Αυτή η μετατόπιση έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα: εξακολουθούν οι βήτα-αναστολείς να προσφέρουν ουσιαστική προστασία σε ασθενείς των οποίων η καρδιά χτυπάει κανονικά μετά από μια απλή καρδιακή προσβολή;

Η έρευνα εξέτασε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Οι ερευνητές ενέγραψαν 8.505 ασθενείς από 109 νοσοκομεία στην Ισπανία και την Ιταλία. Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: σε μία που να θα λαμβάνει βήτα-αναστολείς και σε μία που σταματά τη λήψη τους. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν την τρέχουσα τυπική φροντίδα και οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για διάμεσο διάστημα σχεδόν τεσσάρων ετών.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: οι βήτα-αναστολείς δεν μείωσαν σημαντικά τον θάνατο, την επαναλαμβανόμενη καρδιακή προσβολή ή τη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς των οποίων η καρδιακή λειτουργία διατηρήθηκε. Για ένα φάρμακο που χορηγείται τόσο συστηματικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η έλλειψη οφέλους θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις.

«Αυτή η έρευνα θα αναδιαμορφώσει όλες τις διεθνείς κλινικές οδηγίες. Ενώνεται με άλλες προηγούμενες έρευνες - ορόσημα που έχουν ήδη μεταμορφώσει ορισμένες παγκόσμιες προσεγγίσεις στις καρδιαγγειακές παθήσεις», δήλωσε ο δρ. Fuster.

Γιατί έχει σημασία το εύρημα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των ασθενών με απλό έμφραγμα του μυοκαρδίου στέλνονται στο σπίτι με βήτα-αναστολείς. Εάν πολλοί από αυτούς τους ασθενείς δεν ωφεληθούν πραγματικά, οι γιατροί θα μπορούσαν τελικά να μειώσουν την περιττή χρήση φαρμάκων, να περιορίσουν τις παρενέργειες και να κάνουν ευκολότερη την παρακολούθηση των θεραπευτικών αγωγών ανάρρωσης.

«Το Reboot θα αλλάξει την κλινική πρακτική παγκοσμίως», είπε ο κύριος ερευνητής Borja Ibáñez, MD, Επιστημονικός Διευθυντής του CNIC, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα. «Επί του παρόντος, περισσότερο από το 80% των ασθενών με απλό έμφραγμα του μυοκαρδίου λαμβάνουν εξιτήριο με βήτα-αναστολείς. Τα ευρήματα του Reboot αντιπροσωπεύουν μία από τις σημαντικότερες προόδους στη θεραπεία της καρδιακής προσβολής εδώ και δεκαετίες».

Αν και οι βήτα-αναστολείς θεωρούνται γενικά ασφαλείς, μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, βραδυκαρδία (χαμηλός καρδιακός ρυθμός) και σεξουαλική δυσλειτουργία. Για τους ασθενείς που λαμβάνουν ήδη πολλά φάρμακα μετά από καρδιακή προσβολή, η αφαίρεση ενός άχρηστου φαρμάκου θα μπορούσε να κάνει τη θεραπεία απλούστερη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Η σημασία για τις γυναίκες

Μια υπομελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal πρόσθεσε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι. Οι γυναίκες που έλαβαν βήτα αναστολείς είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, καρδιακής προσβολής ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν έλαβαν τα φάρμακα. Ο ίδιος αυξημένος κίνδυνος δεν παρατηρήθηκε στους άνδρες.

Το εύρημα που αφορά στο φύλο ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο μεταξύ των γυναικών, των οποίων η καρδιακή λειτουργία ήταν απολύτως φυσιολογική μετά από καρδιακή προσβολή, που ορίζεται ως κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας 50% ή υψηλότερο. Σε αυτήν την ομάδα, οι γυναίκες που έλαβαν βήτα αναστολείς είχαν 2,7% υψηλότερο απόλυτο κίνδυνο θνησιμότητας κατά τη διάρκεια 3,7 ετών παρακολούθησης σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν έλαβαν βήτα αναστολείς. Οι γυναίκες με ελαφρώς μειωμένη καρδιακή λειτουργία δεν εμφάνισαν τον ίδιο υπερβολικό κίνδυνο.

Το εύρημα αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς θα πρέπει να διακόψουν τη λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων μόνοι τους. Υποδηλώνει ότι η συνταγογράφηση ενός μεγέθους για όλους μετά από καρδιακή προσβολή μπορεί να χρειαστεί να δώσει τη θέση της σε πιο εξατομικευμένες αποφάσεις, ειδικά για ασθενείς με καλή καρδιακή λειτουργία.

Η σύγχρονη θεραπεία έχει αλλάξει την εξίσωση

«Μετά από μια καρδιακή προσβολή, στους ασθενείς συνήθως συνταγογραφούνται πολλαπλά φάρμακα, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την τήρηση της θεραπείας», εξήγησε ο δρ. Ibáñez. «Οι βήτα-αναστολείς προστέθηκαν στην τυπική θεραπεία νωρίς επειδή μείωσαν σημαντικά τη θνησιμότητα εκείνη την εποχή. Τα οφέλη τους συνδέονταν με τη μειωμένη καρδιακή ζήτηση οξυγόνου και την πρόληψη της αρρυθμίας. Αλλά οι θεραπείες έχουν εξελιχθεί. Σήμερα, οι αποφραγμένες στεφανιαίες αρτηρίες ανοίγουν ξανά γρήγορα και συστηματικά, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών όπως οι αρρυθμίες. Σε αυτό το νέο πλαίσιο - όπου η έκταση της καρδιακής βλάβης είναι μικρότερη - η ανάγκη για βήτα-αναστολείς είναι ασαφής. Ενώ συχνά δοκιμάζουμε νέα φάρμακα, είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένο να αμφισβητούμε αυστηρά τη συνεχιζόμενη ανάγκη για παλαιότερες θεραπείες».

Αυτό ήταν το κεντρικό κίνητρο πίσω από το Reboot: να ελεγχθεί εάν ένα παλιό πρότυπο εξακολουθεί να έχει νόημα στην εποχή της ταχείας επαναλειτουργίας των αρτηριών και της σύγχρονης πρόληψης.

«Η έρευνα σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιήσει τη φροντίδα της καρδιακής προσβολής με βάση αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία και χωρίς εμπορικά συμφέροντα. Αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην απλοποίηση της θεραπείας, στη μείωση των παρενεργειών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων ασθενών κάθε χρόνο», πρόσθεσε ο δρ. Ibanez. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το Reboot διεξήχθη χωρίς χρηματοδότηση από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Ωστόσο το Reboot δεν είναι η μόνη πρόσφατη μελέτη που αμφισβητεί τη συνήθη χρήση βήτα-αναστολέων μετά από καρδιακή προσβολή. Η Rεδθψε- ΑΜΙ, που δημοσιεύθηκε το 2024, δεν διαπίστωσε επίσης σημαντική μείωση στον θάνατο ή σε άλλη καρδιακή προσβολή μεταξύ ασθενών με διατηρημένη καρδιακή λειτουργία που έλαβαν βήτα-αναστολείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η εικόνα, βέβαια, δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς. Οι έρευνες Betami - Danblock, που παρουσιάστηκαν επίσης στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2025, διαπίστωσαν ότι οι βήτα-αναστολείς μείωσαν ένα συνδυασμένο μέτρο θανάτου και σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε επιλεγμένους ασθενείς με καρδιακή προσβολή με διατηρημένη ή ελαφρώς μειωμένη καρδιακή λειτουργία.

Μια μεταγενέστερη μετα-ανάλυση δεδομένων μεμονωμένων ασθενών βοήθησε να διευκρινιστεί η διαφορά. Για ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, που ορίζεται ως κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας τουλάχιστον 50%, οι βήτα-αναστολείς δεν μείωσαν τον θάνατο, την καρδιακή προσβολή ή την καρδιακή ανεπάρκεια μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αλλά ξεχωριστά τα συγκεντρωτικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ασθενείς με ελαφρώς μειωμένη καρδιακή λειτουργία, με κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας 40 έως 49%, ενδέχεται να ωφεληθούν.

Η πιο εξατομικευμένη φροντίδα

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ένα πιο επιλεκτικό μέλλον για τους βήτα αναστολείς μετά από καρδιακή προσβολή. Παραμένουν σημαντικοί για πολλούς ασθενείς, ειδικά για εκείνους με μειωμένη καρδιακή λειτουργία ή άλλους ιατρικούς λόγους. Αλλά για ασθενείς που αναρρώνουν από μια απλή καρδιακή προσβολή με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, η συνήθης συνταγογράφηση βήτα αναστολέων βρίσκεται πλέον υπό σοβαρό έλεγχο.

Για εκατομμύρια επιζώντες καρδιακής προσβολής, αυτό θα μπορούσε τελικά να σημαίνει λιγότερα χάπια, λιγότερες παρενέργειες και ένα σχέδιο ανάρρωσης που θα βασίζεται πιο προσεκτικά στον ατομικό κίνδυνο.

Με πληροφορίες του Science Daily