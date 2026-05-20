Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία του άσθματος και των αλλεργιών, η μοντελουκάστη, μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση επιθετικών καρκίνων, όπως αναφέρει νέα μελέτη του αμερικανικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης «Northwestern Medicine», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Cancer».

Στο επίκεντρο της ανακάλυψης βρίσκεται ένα μόριο που ονομάζεται CysLTR1, το οποίο συνδέεται με το άσθμα και τη φλεγμονή. Φάρμακα που το μπλοκάρουν, όπως η μοντελουκάστη, συνταγογραφούνται εδώ και δεκαετίες για τη θεραπεία του άσθματος.

Σε αυτήν τη μελέτη οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι πολλοί καρκίνοι εκμεταλλεύονται αυτό το μόριο για να αντισταθούν στη θεραπεία. Συγκεκριμένα, εντόπισαν ότι οι όγκοι ξεγελούν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν αυξάνοντας μία ομάδα λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται ουδετερόφιλα. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται από το συγκεκριμένο μόριο, που λειτουργεί ως διακόπτης on/off. «Όταν απενεργοποιήσαμε αυτόν τον διακόπτη, είτε γενετικά είτε με υπάρχοντα φάρμακα, όχι μόνο επιβραδύναμε την ανάπτυξη του όγκου, αλλά βοηθήσαμε και το ανοσοποιητικό σύστημα να ανακτήσει την ικανότητά του να καταπολεμά τον καρκίνο», αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Μπιν Ζανγκ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Northwestern.

Οι ερευνητές συνδύασαν πειράματα σε μοντέλα ποντικών με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, μελάνωμα, καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο του παχέος εντέρου και καρκίνο του προστάτη, ανθρώπινα ανοσοκύτταρα και δείγματα ανθρώπινων όγκων με ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων ασθενών με καρκίνο. Οι επιστήμονες είτε αφαίρεσαν γενετικά το μόριο CysLTR1 είτε το μπλόκαραν χρησιμοποιώντας φάρμακα, όπως η μοντελουκάστη.

Σε πολλά μοντέλα ποντικών το μπλοκάρισμα επιβράδυνε την ανάπτυξη του όγκου, βελτίωσε την επιβίωση και αποκατέστησε την ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία. Αυτό λειτούργησε ακόμη και σε όγκους που είχαν ήδη σταματήσει να ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Αναλύοντας, επίσης, ανθρώπινα ανοσοκύτταρα διαπίστωσαν ότι ο αποκλεισμός αυτού του μορίου εμπόδισε τον σχηματισμό ανοσοκατασταλτικών ουδετερόφιλων. Επιπλέον, σε αναλύσεις δειγμάτων ανθρώπινων όγκων και συνόλων δεδομένων για τον καρκίνο βρήκαν περισσότερες ενδείξεις ότι το μόριο CysLTR1 παίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης του καρκίνου. Διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με υψηλότερη δραστηριότητα του μορίου έτειναν να έχουν χειρότερη επιβίωση και χειρότερη ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία, σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματα σε ποντίκια και ανθρώπινους ιστούς υποδεικνύουν έναν νέο πρακτικό τρόπο βελτίωσης της θεραπείας των σκληρών όγκων, όπως ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, όπου η ανοσοθεραπεία συχνά αποτυγχάνει.

Καθώς τα φάρμακα που μπλοκάρουν το μόριο CysLTR1 ήδη έχουν εγκριθεί από τον FDA, τα ευρήματα θα μπορούσαν γρήγορα να μεταφερθούν σε δοκιμές ασθενών. Τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι να επιβεβαιωθεί αυτός ο μηχανισμός σε ασθενείς, να προσδιοριστεί ποιος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο, να βελτιστοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα φάρμακα, ειδικά σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία, και να ξεκινήσουν προσεκτικά σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές.