Η ΔΟΕ καταγγέλλει επικοινωνιακά τερτίπια από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ με στόχο να σαμποταριστεί η κινητοποίηση τους ανήμερα των εξετάσεων.

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αυριανή στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ ενάντια στις εξετάσεις της λεγόμενης «ελληνικής PISA».

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ καταγγέλλει τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, κάνοντας λόγο για «οριακά φαιδρή και παντελώς ανυπόστατη εγκύκλιο», μέσω της οποίας επιχειρείται να δημιουργηθεί σύγχυση γύρω από τη νομιμότητα της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών. Η ΔΟΕ τονίζει ότι η τετράωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 20 Μαΐου βρίσκεται κανονικά σε ισχύ για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί καμία αγωγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης της ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η νομιμότητα μιας απεργιακής κινητοποίησης κρίνεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια και όχι από διοικητικά στελέχη του υπουργείου, κατηγορώντας την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ ότι επιχειρεί να παραπλανήσει τους εκπαιδευτικούς και να αποδυναμώσει τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Η ομοσπονδία επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στις εξετάσεις PISA, κάνοντας λόγο για πολιτικές που – όπως υποστηρίζει – κατηγοριοποιούν σχολεία και μαθητές, ενώ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στις στάσεις εργασίας και στις σχετικές κινητοποιήσεις. «Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΟΕ.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ σημειώνεται ότι ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ, κηρύσσει τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση την Τετάρτη 20 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής της «ελληνικής» PISA. Αντίστοιχη απόφαση πάρθηκε και από την ΟΛΜΕ που ανακοίνωσε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο 3ωρο του πρωινού προγράμματος με δυνατότητα επιπλέον στάσης που θα κηρυχθεί από τις αντίστοιχες ΕΛΜΕ.

{https://www.facebook.com/syllogos.sokratis/posts/pfbid0VFp5kHcEmwPCiteH8XXHJTS4pM1yCCQ1jt4D6UbaD4PvTECjW88zt3sv4G6ytvhXl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ακυρώνουμε τις εξετάσεις τύπου PISA στην πράξη» τονίζουν δάσκαλοι και καθηγητές

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΔΟΕ « Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την εφαρμογή της «αξιολόγησης» μαθητών-εκπαιδευτικών-σχολικών μονάδων και επιχειρούν να αλλάξουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου μετατρέποντάς το σε ένα εξεταστικό κέντρο. Η αντίθεσή μας στην πραγματοποίηση των εξετάσεων δεν αποτελεί, όπως έχει επιχειρηθεί να παρουσιαστεί, ως μια «μάχη χαρακωμάτων, άρνησης του καινοτόμου» αλλά θέση προάσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης και της ουσιαστικής μαθησιακής διαδικασίας μέσα στην τάξη. Στις εξετάσεις «τύπου PISA» το περιεχόμενο της διδασκαλίας των μαθημάτων υποχωρεί έναντι των μεθόδων «πώς να πετύχεις στο τεστ».

Εκπαιδευτικοί και μαθητές λειτουργούν όχι αναζητώντας το «γιατί» της ουσιαστικής μάθησης αλλά το «τι» και το «πώς» μιας κενής ουσίας «επιτυχίας». Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν προσδοκά από τις εξετάσεις αυτές να μάθει το τι όφειλε να έχει ήδη πράξει. Της είναι γνωστή η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της σχολικής στέγης και των υποδομών, της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, της κάλυψης των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς με μόνιμο προσωπικό ώστε να σταματήσει η αθλιότητα της αναπλήρωσης, η ολόπλευρη ενίσχυση όλων των δομών της ειδικής αγωγής, η πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για όλα τα σχολεία, τα πραγματικά, με βάση την παιδαγωγική επιστήμη, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία.»

Αντίστοιχα και η ΟΛΜΕ απορρίπτει την διαδικασία της ελληνικής PISA αναφέροντας αντίστοιχα ότι « Αλήθεια τι ακριβώς βελτιώθηκε στα σχολεία κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων εφαρμογής των εξετάσεων αυτών; Αν κάτι βελτιώθηκε είναι η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης. Η προσπάθεια της να παραπλανά μαθητές/τριες και γονείς, προβάλλοντας την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν στοχεύει στην ενίσχυση των σχολείων, αλλά στη δημιουργία μιας επίπλαστης εικόνας «μέτρησης αποτελεσμάτων», χρήσιμης μόνο για να προωθηθούν ταξικές αναδιαρθρώσεις. Μέσω αυτών των εξετάσεων, εμπεδώνεται ο κοινωνικός ανταγωνισμός, η λογική του «όλοι εναντίον όλων» και ανοίγει ο δρόμος για την κατηγοριοποίηση των σχολείων, με βάση «επιδόσεις» που δεν αντανακλούν την πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά τις κοινωνικές ανισότητες.»

Σύμφωνα με τους καθηγητές της ΟΛΜΕ «Με εργαλείο αυτές τις εξετάσεις, το Υπουργείο επιχειρεί να ενισχύσει τον ασφυκτικό έλεγχο πάνω στις σχολικές πρακτικές και την καθημερινή διδασκαλία, να επιβάλει κριτήρια «αποτελεσματικότητας» αποσυνδεδεμένα από την ουσία της παιδαγωγικής να απαξιώσει ακόμη περισσότερο τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών, να μετακυλίσει τις ευθύνες του για τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Η αντίθεσή μας στις εξετάσεις PISA δεν είναι άρνηση της «αποτίμησης» του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά αντίθεση στην εκπαιδευτική πολιτική που μετατρέπει τα σχολεία σε μηχανισμούς μετρήσεων και κατηγοριοποίησης και αποκλεισμού.»

Ελληνική PISA: Οι εξετάσεις που θα λάβουν χώρα σε 600 Δημοτικά και Γυμνάσια

Στόχος των εξετάσεων σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ δεν είναι η βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, αλλά η αποτύπωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό σύστημα. Η συνολική διάρκειά των εξετάσεων για την ελληνική PISA θα είναι 190 λεπτά και περιλαμβάνει εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα διάρκειας 75 λεπτών, διάλειμμα 30 λεπτών, εξέταση στα Μαθηματικά επίσης 75 λεπτών και, τέλος, 10 λεπτά για τη συμπλήρωση κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων από τους μαθητές. Στα Δημοτικά συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της Στ’ τάξης, ενώ στα Γυμνάσια επιλέγονται ένα ή δύο τμήματα της Γ’ Γυμνασίου, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπονται διευκολύνσεις, όπως υποστήριξη από εκπαιδευτικό και πιθανή παράταση χρόνου έως 15 λεπτά ανά μάθημα. Τα θέματα των εξετάσεων θα διατεθούν την ίδια ημέρα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με χρήση των κωδικών του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ η ευθύνη εκτύπωσης και διανομής τους ανήκει επίσης στο σχολείο. Η διαδικασία βασίζεται σε ανώνυμα απαντητικά δελτία, στα οποία οι μαθητές απαντούν τόσο σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και σε ορισμένες ανοιχτού τύπου, όπου απαιτείται αιτιολόγηση.Όπως διευκρινίζεται, οι εξετάσεις έχουν αποκλειστικά διαγνωστικό χαρακτήρα: τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία των μαθητών και δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή την αποφοίτησή τους. Στόχος της διαδικασίας είναι η χαρτογράφηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος, ο εντοπισμός πιθανών κενών στα προγράμματα σπουδών και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Η λίστα με τα 600 σχολεία που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις εδώ