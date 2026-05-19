Με ταχύ ρυθμό προχωρά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ήδη περισσότεροι από 3,67 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν καταθέσει τη δήλωση εισοδήματός τους, ενώ τα πρώτα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν σημαντική επιβάρυνση για όσους λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έως χθες είχαν υποβληθεί συνολικά 3.670.149 δηλώσεις Ε1, 1.437.170 έντυπα Ε2 και 460.291 έντυπα Ε3, γεγονός που αποτυπώνει την επιτάχυνση της διαδικασίας σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Την ίδια ώρα, τα εκκαθαριστικά αποκαλύπτουν ότι σημαντικό μέρος των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο. Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό φόρου που αγγίζει τα 2,01 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει το δημοσιονομικό βάρος που προκύπτει ήδη από την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Παράλληλα, οι επιστροφές φόρου προς τους δικαιούχους κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά αντιστοιχούν σε ποσό 326,84 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επιστροφές και συμψηφισμοί έχουν φτάσει τα 197,67 εκατ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 1,07 εκατ. δικαιούχους.

Η πλειονότητα των επιστροφών πραγματοποιείται μέσω άμεσης καταβολής σε φορολογούμενους χωρίς εκκρεμείς οφειλές. Ειδικότερα, 765.310 δικαιούχοι έλαβαν άμεση επιστροφή συνολικού ύψους 137,27 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω κεντρικών συμψηφισμών και επιστροφών διοχετεύθηκαν επιπλέον 56,34 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 301 χιλιάδες φορολογούμενους.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν επίσης ότι η εφετινή πορεία των δηλώσεων κινείται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η εικόνα αυτή αποδίδεται τόσο στην έγκαιρη ενεργοποίηση της διαδικασίας όσο και στην αυξημένη χρήση των προσυμπληρωμένων στοιχείων από τους φορολογουμένους.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η εφετινή περίοδος υποβολής εξελίσσεται πιο ομαλά σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο η μεγάλη συμμετοχή δεν αναιρεί την πίεση που προκαλούν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.