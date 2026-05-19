Ορισμένες από τις παραλίες της Αττικής έχουν την δυνατότητα να εντυπωσιάσουν κάθε επισκέπτη, με μερικές από αυτές να θυμίζουν νησί.

Αν και η Αθήνα θεωρείται μία από τις πιο μεγάλες και πολύβουες πόλεις της Ελλάδας, κάθε γωνιά της έχει κάτι να προσφέρει και μπορεί να εντυπωσιάσει με την ομορφιά της. Σε κοντινές αποστάσεις από το κέντρο της υπάρχουν μέρη και τοποθεσίες, παραλίες και τοπία που θυμίζουν εξωτικό προορισμό, με αποτέλεσμα να γίνονται πόλος έλξης για κάθε επισκέπτη.

Ουσιαστικά, γύρω από την Αθήνα υπάρχουν παραλίες με τιρκουάζ νερά, πευκόφυτα τοπία και μικρούς κολπίσκους που θυμίζουν Κυκλάδες ή κρυφές γωνιές του Ιονίου.

Και όσο το καλοκαίρι αρχίζει να δείχνει τον πραγματικό του εαυτό – όλο και περισσότερες παραλίες αρχίζουν να αναδεικνύονται. Ανάμεσα σε αυτές ανήκει το Μυλοκοπή, η Αλθέα και η Ερωτοσπηλία, τρεις προορισμοί ιδανικοί για κοντινές αποδράσεις και τις πρώτες βουτιές της χρονιάς δίπλα στην Αθήνα.

3 εξωτικές παραλίες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα

Μυλοκοπή

Η Μυλοκοπή είναι από εκείνες τις παραλίες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων από το κέντρο με το τοπίο της να θυμίζει κάποιο από τα νησιά του Ιονίου.

Εντοπίζεται κοντά στον Σχίνο Κορινθίας και ξεχωρίζει για τα γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά βράχια και τα πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα δημιουργώντας μία φυσική σκιά.

Η παραλία χωρίζεται σε δύο μικρούς κόλπους, δημιουργώντας μια αίσθηση απομόνωσης και ηρεμίας. Δεν είναι οργανωμένη, γεγονός που διατηρεί τον αυθεντικό και φυσικό χαρακτήρα της.

Ερωτοσπηλιά

Η Ερωτοσπηλιά βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και αποτελεί έναν μικρό, κρυμμένο παράδεισο της Αττικής. Προστατευμένη από βράχια και με κρυστάλλινα νερά, θυμίζει νησιωτικό προορισμό μακριά από την ένταση της πόλης και την καθημερινότητα.

Πρόκειται για μία μικρή, αλλά ιδιαίτερης ομορφιάς παραλία με ήρεμα νερά, και το φυσικό περιβάλλον να κυριαρχεί. Τα βράχια γύρω από τον κόλπο δημιουργούν μια πιο ιδιωτική αίσθηση, ενώ τα καθαρά νερά της είναι ιδανικά για τις πρώτες βουτιές της χρονιάς.

Αλθέα

Η παραλία Αλθέα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και θεωρείται – για πολλούς – μία από τις πιο όμορφες, ελεύθερες και αγαπημένες παραλίες της Αττικής.

Βρίσκεται κοντά στην Αγία Μαρίνα και ξεχωρίζει για τα καταγάλανα νερά, τους βραχώδεις σχηματισμούς και τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Η παραλία συνδυάζει βότσαλο και βράχια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει μικρούς κόλπους των Κυκλάδων. Τα νερά είναι βαθιά και συχνά πεντακάθαρα, κάτι που την κάνει ιδανική για βουτιές.

