Ποιοι είναι οι πιο οικονομικοί προορισμοί για τις διακοπές του καλοκαιριού και πώς να της οργανώσετε σωστά; Ανακαλύψτε μέρη που θυμίζουν νησί μια ανάσα από την Αθήνα.

Είναι αλήθεια πως οι καλοκαιρινές διακοπές φαντάζουν σαν μία όαση στην δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα, ωστόσο, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να τις κλείσουν λόγω να αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μία φυσική ανάγκη του ανθρώπου, και όχι είδος πολυτελείας, ενώ σίγουρα υπάρχουν μικρά Tips που μπορείτε να εμπιστευτείτε για να κλείσετε ένα όμορφο κατάλυμα στον αγαπημένο σας προορισμό.

Οι διακοπές, δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με πολυτελή ξενοδοχεία ή εξωτικούς προορισμούς. Άλλωστε, η Ελλάδα, διαθέτει μία πλούσια ακτογραμμή με «ψαγμένες» επιλογές για όσους θέλουν να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα, χωρίς να χρειαστούν μία περιουσία.

Πώς να κλείσετε οικονομικές διακοπές του καλοκαιριού

• Αποφασίστε τον προορισμό και κλείστε εγκαίρως το χώρο διαμονής.

Δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές πολύ νωρίτερα από τον Αύγουστο. Πολλοί, αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή λίγο πριν από το Πάσχα έχουν αποφασίσει τον προορισμό, έχουν επιλέξει κατάλυμα και έχουν κάνει την κράτησή τους. Και μάλλον κάτι ξέρουν! Οι τιμές εκείνη την χρονική περίοδο είναι σαφώς πιο προσιτές και οι επιλογές σε καταλύματα ακόμη περισσότερες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Εντοπίστε το κατάλυμα που σας ενδιαφέρει και καλέστε τους ιδιοκτήτες.

Σε κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα, περιγράφονται οι παροχές και αναγράφονται οι τιμές του εκάστοτε καταλύματος ανά διανυκτέρευση. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που επιλέγουν να κάνουν καλύτερες προσφορές μέσω τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση, σώφρων θα ήταν να περιπλανηθείτε στον ισότοπο του καταλύματος, καθώς αρκετές φορές οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν εκπτώσεις.

• Επιλέξτε με προσοχή τις ημερομηνίες που θα θέλατε να ταξιδέψετε.

Αν ο σκοπός σας είναι η χαλάρωση πλάι στο κύμα και η νυχτερινή διασκέδαση, με γνώμονα τα οικονομικά, καλό θα ήταν να αποφύγετε τις περιόδους υψηλού τουρισμού, όπως ο Αύγουστος. Οι μήνες του Ιουνίου, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, θεωρούνται η κατάλληλη περίοδος για να απολαύσετε τις διακοπές σας σε πιο προσιτές τιμές, τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και σε χώρους εστίασης.

• Δώστε προσοχή στον προορισμό.

Η επιλογή του σωστού προορισμού θεωρείται το Α και το Ω όταν αναζητάτε οικονομικές διακοπές. Τα νησιά αποτελούν πάντοτε την ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι, ωστόσο τα μεταφορικά αυξάνονται κατακόρυφα. Έτσι, καλό θα ήταν να εστιάσετε σε κοντινούς από την αφετηρία σας προορισμούς με σκοπό να μειωθεί το κόστος. Παρ’ όλα αυτά, τα εισιτήρια των πλοίων ή τα αεροπορικά, δεν είναι πάντοτε απαγορευτικά.

Ιδέες για οικονομικές διακοπές

Τολό: Το Τολό, αποτελεί έναν από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Αργολίδας, που ξεδιπλώνεται κατά μήκος μιας εκτεταμένης αμμώδους παραλίας με ρηχά νερά, γεγονός που προσελκύει οικογένειες και ταξιδιώτες που επιθυμούν να απολαύσουν την ηρεμία της θάλασσας. Απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα, γεγονός που επισφραγίζει ότι τα έξοδα μετακίνησης παραμένουν σε χαμηλό κόστος.

Γαλαξίδι: Το Γαλαξίδι βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα, στις ακτές του Κορινθιακού κόλπου, και απέχει περίπου 2,5 ώρες οδικώς από την Αθήνα, γεγονός που το καθιστά την ιδανική επιλογή για οικονομικές αποδράσεις. Η μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα διατηρεί χαμηλό το κόστος μετακίνησης, ενώ στην πόλη υπάρχουν καταλύματα σε προσιτές τιμές.