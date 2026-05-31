Νησιά των Κυκλάδων με ιδιαίτερη ομορφιά, που παραμένουν μακριά από την έντονη τουριστική σεζόν του καλοκαιριού.

Κάθε χρόνο πολλά από τα νησιά των Κυκλάδων γεμίζουν ασφυκτικά από ταξιδιώτες που αναζητούν το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι, με την έντονη νυχτερινή ζωή και τις καταγάλανες παραλίες. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο ήρεμους προορισμούς και εναλλακτικούς τρόπους χαλάρωσης, τους οποίους μπορεί εύκολα να εντοπίζει κανείς στις Μικρές Κυκλάδες.

Οι Μικρές Κυκλάδες, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών μεταξύ της Νάξου και της Αμοργού κι ξεχωρίζουν για τα καταγάλανα νερά, την κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα και τους πιο ήρεμους ρυθμούς ζωής.

Τα Κουφονήσια, η Δονούσα, η Σχοινούσα και η Ηρακλειά συγκαταλέγονται πλέον στους αγαπημένους προορισμούς των ταξιδιωτών που επιλέγουν τις ήρεμες διακοπές.

Τα Κουφονήσια μάλιστα, έχουν γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια λόγω των εντυπωσιακών παραλιών, των τιρκουάζ νερών και του μοναδικού τοπίου που διαθέτουν

Μικρές Κυκλάδες – Τα νησιά που πρέπει να ανακαλύψετε το καλοκαίρι

Τα Κουφονήσια αποτελούν ίσως τον πιο γνωστό προορισμό των Μικρών Κυκλάδων, και έχουν γίνει ευρέως γνωστά κυρίως λόγω των παραλιών και της εντυπωσιακής ακτογραμμής που διαθέτουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Άνω Κουφονήσι, συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, διατηρώντας ωστόσο τους ήρεμους και χαλαρούς ρυθμούς ζωής.

{https://www.youtube.com/watch?v=k1uyxazCDRs}

Αντίστοιχα, η Δονούσα, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων, θεωρείται το ιδανικό νησί για όσους ταξιδιώτες επιλέγουν να απομονωθούν τόσο από την καθημερινότητα όσο και από τον έντονο τουρισμό του καλοκαιριού. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ήρεμο, μικρό νησί με πλούσια φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη φιλοξενία.

Παράλληλα, γίνεται πόλος έλξης για τους λάτρεις του κάμπινγκ, ενώ η παραλία Κέδρος, είναι ίσως η πιο γνωστή, λόγω των καταγάλανων νερών και της φυσικής σκιάς τη.

{https://www.youtube.com/watch?v=MYBvPQ6Zz1o}

Η Σχοινούσα διατηρεί έναν ιδιαίτερα ήρεμο χαρακτήρα και θεωρείται ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς των Κυκλάδων.

Διαθέτει μικρούς οικισμούς, παραδοσιακές ταβέρνες και ήρεμες παραλίες, με τους ρυθμούς ζωής να είναι χαλαροί, έξω από τα πλαίσια της έντονης τουριστικής δραστηριότητας.

{https://www.youtube.com/watch?v=HQN2eKgAQ3c}

Η Ηρακλειά αντίστοιχα, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο ανεξερεύνητα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, και διατηρεί τον ήρεμο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Το νησί, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους λατρεύουν τη φύση και την ηρεμία του καλοκαιριού. Η περιοχή μάλιστα διαθέτει και ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια των Κυκλάδων που αξίζει να επισκεφθείτε, το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη.

{https://www.youtube.com/watch?v=2RqfQNkrDxU}

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι Μικρές Κυκλάδες, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τον αυθεντικό χαρακτήρα τους, προσφέροντας όλα όσα χρειάζεται ο επισκέπτης στις καλοκαιρινές διακοπές του.

Το γεγονός ότι παραμένουν «έξω» από τον μαζικό τουρισμό και την έντονη κίνηση του καλοκαιριού ενισχύει την γοητεία τους και πλέον δεν είναι λίγοι όσοι τις επιλέγουν για ηρεμία και αποφόρτιση από την καθημερινότητα.