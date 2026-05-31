Σύμφωνα με αναλυτές της ναυτιλίας και της αγοράς πετρελαίου, η πλήρης αποκατάσταση των εμπορικών ροών και η επιστροφή στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τη σύγκρουση δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2027.

Παρά τις ελπίδες που δημιούργησε η κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι διεθνείς αγορές ενέργειας εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ θα συνεχίσουν να γίνονται αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται όχι μόνο στις ζημιές που προκάλεσε η πολεμική κρίση, αλλά κυρίως στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα τη βασική οδό μεταφοράς περίπου του 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η αυξημένη επιρροή του Ιράν στην περιοχή έχουν αλλάξει τις ισορροπίες.

Οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον Περσικό Κόλπο ως περιοχή υψηλού κινδύνου. Ακόμη και αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σταματήσει, ο φόβος μιας νέας ανάφλεξης παραμένει έντονος. Ως αποτέλεσμα, τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια παραμένουν αυξημένα, επιβαρύνοντας το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Την ίδια στιγμή, αρκετές εταιρείες αποφεύγουν να επαναφέρουν πλήρως τους στόλους τους στις προπολεμικές διαδρομές, επιλέγοντας πιο ασφαλείς αλλά ακριβότερες λύσεις. Η στάση αυτή θυμίζει έντονα την περίπτωση της Ερυθράς Θάλασσας, όπου η εμπορική κίνηση παραμένει μειωμένη περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη των επιθέσεων των Χούθι, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Οι αγορές θεωρούν επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια έχει αποκτήσει πλέον μόνιμο κόστος. Η αβεβαιότητα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις στη Μέση Ανατολή και η πιθανότητα νέων επεισοδίων διατηρούν ένα σημαντικό «ασφάλιστρο κινδύνου» στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Πρόκειται για ένα επιπλέον κόστος που ενσωματώνεται στις τιμές των συμβολαίων και μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Παράλληλα, οι χώρες του Κόλπου επιταχύνουν μεγάλα έργα υποδομών προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Νέοι αγωγοί και εναλλακτικά δίκτυα μεταφοράς βρίσκονται υπό ανάπτυξη, ωστόσο τα περισσότερα από αυτά δεν αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία πριν από το 2027. Μέχρι τότε, η δυνατότητα παράκαμψης του Ορμούζ θα παραμείνει περιορισμένη.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι αναλυτές δεν αναμένουν άμεση αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν προσωρινά λόγω αυξημένης παραγωγής ή χαμηλότερης ζήτησης, οι δομικοί παράγοντες που διαμορφώθηκαν μετά την κρίση θα συνεχίσουν να διατηρούν τις τιμές σε σχετικά υψηλά επίπεδα.