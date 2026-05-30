Αρχές της εβδομάδας οι αποχωρήσεις- Τέλος η ΚΟ του κόμματος.

Μετά από πολλές αναβολές και πισωγυρίσματα πέντε συν δυο βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχωρούν από το κόμμα και ανεξαρτητοποιούνται.

Οι πέντε είναι απολύτως βέβαιον: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Μέχρι τώρα αμφιταλαντευόμενοι ήταν η Μερόπη Τζούφη και η Θεανώ Φωτίου, που φαίνεται όμως να έχουν αποφασίσει πλέον την αποχώρησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί ο Οζγκιούρ Φερχάτ.

Οι ανεξαρτητοποιήσεις θα ανακοινωθούν αρχές της εβδομάδας, πιθανόν και την Τρίτη, ενώ θα δημοσιευτεί και κείμενο με τις θέσεις των βουλευτών που θα αποχωρήσουν, ενώ μαζί τους θα αποχωρήσουν και δεκάδες από τα στελέχη που έχουν απομείνει.

Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις η Νέα Αριστερά δεν θα διαθέτει Κοινοβουλευτική Ομάδα καθώς χρειάζονται δέκα βουλευτές και το συγκεκριμένο κόμμα θα διαθέτει μόλις τέσσερις:

Την Πέτη Πέρκα, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τη Σία Αναγνωστοπούλου και τον Θοδωρή Δρίτσα που πήρε την έδρα του ...Αλέξη Τσίπρα όταν ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Η Πέτη Πέρκα, μάλιστα, πρέπει να είναι η συντομότερος πρόεδρος ΚΟ στην ιστορία της μεταπολίτευσης.

Ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψε μετά την παραίτηση Τσίπρα από αρχηγό του κόμματος μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές κυριολεκτικά διαλύεται.