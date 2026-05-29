Η Παιδεία πρέπει να ανοίγει δρόμους, όχι να υψώνει εμπόδια, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, αλλά και για τις οικογένειές τους, είναι η κορύφωση μιας μακράς περιόδου άγχους, πίεσης και ανταγωνισμού. Για μια ακόμη φορά συνειδητοποιούμε τις αδυναμίες, τις διαστρεβλώσεις και τα αδιέξοδα του ισχύοντος συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενός συστήματος που δεν αφήνει στη νέα γενιά τον χώρο να συνδυάσει τη συναρπαστική περιπέτεια της γνώσης με τις άλλες χαρές της ζωής. Ενός συστήματος που όλο "αλλάζει" και όλο ίδιο μένει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, με αφορμή τη σημερινή πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν περιόρισε τις αρνητικές συνέπειες αυτού του συστήματος, αλλά με την πολιτική της επιδείνωσε την κατάσταση. Οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί στην εκπαιδευτική πρόσβαση οξύνονται, ενώ οι οικογενειακές δαπάνες για εκπαιδευτικές υπηρεσίες αυξάνονται διαρκώς, με πρώτα θύματα τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

»Επιπλέον με πρόσχημα τη δήθεν "αριστεία", ενός δικτύου δημόσιων σχολείων με ιδιαίτερα προνόμια (Πρότυπα, "Πειραματικά", Ωνάσεια) και με την αντισυνταγματική θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η κυβέρνηση ενισχύει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο βαθιά ταξικό, όπου οι δυνατότητες σπουδών εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το πορτοφόλι της κάθε οικογένειας.

»Για τη Νέα Αριστερά, σταθερός στόχος παραμένει ένα δημόσιο και δωρεάν, δημοκρατικό, ανοιχτό, συμμετοχικό και συμπεριληπτικό σχολείο ίσων ευκαιριών για όλους και όλες.

Διεκδικούμε την άμεση κατάργηση της ισοτιμίας των κολεγίων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, τη μείωση της εξεταστέας ύλης και του αριθμού των εξετάσεων, την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων ως εξεταστικού εργαλείου και τη συνεχή αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια, με μακροπρόθεσμο στόχο την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σε κάθε παιδί να σπουδάζει σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Στους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις ευχόμαστε δύναμη και ψυχραιμία.

»Καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες και τα όνειρά τους. Η παιδεία πρέπει να ανοίγει δρόμους, όχι να υψώνει εμπόδια», καταλήγει η ανακοίνωση.