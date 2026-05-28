Στόχος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη είναι να υπάρξει μαχητική Αριστερά εντός της Βουλής.

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 102 FM παραχώρησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος μίλησε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας έπειτα από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα αλλά και για το διακύβευμα των εθνικών εκλογών.

«Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από την εξουσία, ως πρόσωπο αλλά και ως σύστημα εξουσίας, που στην ουσία έχει εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής», τόνισε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

«Πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η πολιτική συνολικά, που γεννά κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες διαρκώς διευρύνονται» είπε, ενώ πρόσθεσε: «Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη συντελείται η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος από τα χαμηλότερα στρώματα προς τους πιο πλούσιους.

«Την ίδια στιγμή, έχουν εκτοξευθεί τα κέρδη των επιχειρήσεων λόγω της ταξικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να ανατραπεί», ανέφερε.

Η Νέα Αριστερά «συνεχίζει»

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, όπως ανέφερε, «χρειάζεται μια Αριστερά με συνεκτικές προτάσεις αλλά και με όραμα για την κοινωνία» και πρόσθεσε: «Μια Αριστερά που δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει το “απόλυτο μαύρο σκοτάδι” και η απαξίωση της πολιτικής», η οποία, κατά την άποψή του, «αποτελεί τον πιο σίγουρο δρόμο για την εκτροπή της δημοκρατίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς κατέθεσε πρόταση για ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και της Οικολογίας. Όπως είπε, το 2026 πρέπει να υπάρξει «υπέρβαση των διαφορών που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει μια μαχητική Αριστερά στην επόμενη Βουλή». Γι’ αυτό, όπως υπογράμμισε, «η Νέα Αριστερά θα δώσει τη μάχη από τις θέσεις και τις πρακτικές της Αριστεράς. Στόχος είναι να εμπιστευτούν οι πολίτες τη Νέα Αριστερά ως μια αξιόπιστη δύναμη, που θα δίνει κοινωνικές και κινηματικές μάχες και θα τις πολλαπλασιάζει μέσα στη Βουλή».

Ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά θέλει να είναι ισχυρή, ώστε να μπορεί να «πιέσει όλο το πολιτικό σύστημα προς τα αριστερά, να αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να απολογείται για τις συντηρητικές του πολιτικές και να παραγάγει τις ρήξεις που θα φέρουν λύσεις προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας». Όπως είπε, η Νέα Αριστερά θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ιδέες της Αριστεράς, που είναι πιο επίκαιρες και αναγκαίες από ποτέ, και να ξαναβάλει στο καθημερινό πολιτικό λεξιλόγιο έννοιες όπως «εργαζόμενος», «αγώνες», «αλληλεγγύη» και «δικαιώματα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Όπως είπε, όσοι και όσες επιθυμούν να αποχωρήσουν και να συστρατευθούν με το σχήμα του κ. Τσίπρα θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους άμεσα και καθαρά.

Έκθεση «καλών ιδεών» από τον Αλέξη Τσίπρα

Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «είδαμε τα αποκαλυπτήρια ενός προσωποπαγούς κόμματος». Όπως σημείωσε, η πολιτική εμπειρία έχει δείξει ότι σχήματα τα οποία βασίζουν την ύπαρξή τους σε ένα πρόσωπο και στις διαθέσεις του, κόμματα δηλαδή «ενός ανδρός αρχή», αποδεικνύονται τελικά ανίσχυρα για να φέρουν τομές.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ακουστεί συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια, τα ενοίκια, το περιβάλλον, ο πόλεμος και η άνοδος της ακροδεξιάς, παρά μόνο εύηχες διακηρύξεις και εκθέσεις «καλών ιδεών».



Μάλιστα, ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στην τοποθέτηση του κ. Σαουλίδη, στελέχους της ΕΛ.ΑΣ., στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι, όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, απάντησε πως «μπορώ να σας πω ποιες ΔΕΝ είναι οι προτάσεις». Όπως σχολίασε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, «αυτή η απάντηση αποτυπώνει ακριβώς το πρόβλημα, το οποίο είναι η απουσία συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου και η τάση να παράγεται μια “πολιτική του μέσου όρου”, χωρίς σαφείς δεσμεύσεις, χωρίς κοινωνική σύγκρουση και χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία».

Αντίθετα σε αυτές τις λογικές, όπως υπογράμμισε, η Νέα Αριστερά έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Έφερε ως παράδειγμα τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά μεταξύ των 27. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά προτείνει 32 ώρες εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Όπως ανέφερε, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης μιλά για το δημογραφικό και θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να εργάζονται, το βασικό ζήτημα είναι οι νέοι άνθρωποι να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και περισσότερο εισόδημα.

«Τι θα πει “είμαστε με τη φορολογική δικαιοσύνη”; Χαίρω πολύ, όλοι είναι. Ποιος θα έβγαινε να πει “είμαστε με τη φορολογική αδικία”;» Το ζήτημα είναι τι σημαίνει στην πράξη φορολογική δικαιοσύνη: ποιοι πληρώνουν, ποιοι δεν πληρώνουν, σε ποιους αυξάνονται οι φόροι και σε ποιους μειώνονται», είπε. Όπως συμπλήρωσε, «είναι εύκολο να λέει κανείς ότι θα μειώσει φόρους, θα μειώσει τους έμμεσους φόρους ή θα ελαφρύνει τους χαμηλόμισθους. Όμως, σε κάποιους άλλους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, εφόσον θέλουμε πραγματικά κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη, και αυτό πρέπει να ειπωθεί καθαρά».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην πρόταση του κ. Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά των πλουσίων», σημειώνοντας ότι δεν έχει εξηγηθεί τι ακριβώς σημαίνει. Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα πού έγκειται ο «πατριωτισμός» αυτής της εισφοράς και γιατί ένας φόρος που πληρώνεται κανονικά δεν θεωρείται πατριωτικός, ενώ ο φόρος που θα πληρώσει κάποιος πλούσιος βαφτίζεται «πατριωτικός».

Ερωτώμενος για τον διαγκωνισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Σακελλαρίδης ανέφερε ότι τη Νέα Αριστερά δεν την ενδιαφέρει αυτή η «κοκορομαχία». Όπως τόνισε, η Νέα Αριστερά «δεν θα μπει στη λογική να διαλέξει ποιον θέλει να είναι δεύτερος, γιατί μόνο απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει στον προοδευτικό κόσμο. Η πολιτική δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή με όρους μεταγραφολογίας και οπαδισμού. Ειδικά για την Αριστερά μετράει η ουσία, αλλά μετράει και το όραμα».