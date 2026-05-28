Τις βασικές κατευθύνσεις, αλλά και τις προτεραιότητες του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, μιλώντας παράλληλα για την ανάγκη «επιστροφής της πολιτικής στη βάση της», με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο EΡΤnews, ο νέος φορέας φιλοδοξεί να απαντήσει στο «πώς θα αλλάξει η ζωή των πολλών προς το καλύτερο», επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ζητήματα της καθημερινότητας και τη συμμετοχή των πολιτών. «Πώς θα αφουγκραστούμε τους ανθρώπους, πώς θα μπορεί κάθε πολίτης να συμμετέχει και να διαμορφώνει τις απαντήσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι μια συνολική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.

Υπεράσπιση της περιόδου 2015 – 2019 με αναγνώριση λαθών

Απαντώντας στην κριτική για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης 2015–2019, η κ. Αντωνοπούλου δήλωσε ότι είναι περήφανοι για την περίοδο εκείνη, επισημαίνοντας ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περίπου 500.000 πολίτες βγήκαν από το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις στην εξωτερική πολιτική – με αναφορά και στη Συμφωνία των Πρεσπών – καθώς και για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη, ιδιαίτερα στη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. «Έγιναν λάθη όσον αφορά τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το έχει παραδεχθεί ο πρόεδρος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι έχει υπάρξει αυτοκριτική και ανάληψη ευθύνης.

Νέο πρόγραμμα με έμφαση στη φορολογική ελάφρυνση

Κεντρικός στόχος του νέου προγράμματος, όπως υπογράμμισε, είναι η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των μισθωτών, μέσω διαφορετικής φορολογικής πολιτικής.

«Πρέπει επιτέλους η μισθωτή εργασία να φορολογείται λιγότερο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιδιώκεται αναδιανομή των φορολογικών βαρών υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για έναν συνολικό «παραγωγικό μετασχηματισμό» της οικονομίας, που θα στηριχθεί στην ενίσχυση της περιφέρειας και των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων.

Έμφαση στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την ανασυγκρότηση της περιφέρειας, κάνοντας λόγο για έλλειψη χρηματοδότησης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

«Δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός, δεν υπάρχει στήριξη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός θα ξεκινήσει από την περιφέρεια, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οικονομική πολιτική - συντάξεις

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα των επιλογών της περιόδου των μνημονίων, με αναφορά και σε δηλώσεις του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ με την κ. Αντωνοπούλου να υπογραμμίζει ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, η τότε κυβέρνηση ενίσχυσε το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία, ενώ επανέφερε την 13η σύνταξη το 2019. «Στηρίξαμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε, κατηγορώντας την επόμενη κυβέρνηση ότι δεν διατήρησε το μέτρο.

«Διαφορετική στρατηγική στο μέλλον»

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η νέα πολιτική πρόταση διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν, ειδικά στο πεδίο της φορολογίας.

«Η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με τη φορολογία φυσικά και θα είναι διαφορετική», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται μέσα από διαβούλευση με τους πολίτες και στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος και των συνθηκών ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας.