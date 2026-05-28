«Δεν θέλω να δώσω καύσιμο στον τοξικό λόγο. Καλή τύχη στο ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να μην εκφράζεται με τόσο άγχος και τόνο πανικό», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Στόχος μας είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, δεν είναι στον ορίζοντά μας οι συνεργασίες», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου στον ΑΝΤ1 δίνοντας το περίγραμμα του νέου πολιτικού φορέα, της ΕΛΑΣ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

«Μου δημιουργεί αμηχανία το πόσο άγχος έχει αποδώσει στα κόμματα η ίδρυση του νέου κόμματος. Έχει καταστεί αντιληπτό κι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις», είπε αρχικά, ενώ απαντώντας για την ανακοίνωση των πέντε εκπροσώπων, είπε: «Το επόμενο διάστημα θα μπούμε σε διάστημα αυξημένης εξωστρέφειας».

«Έχουμε επενδύσει στην οργάνωση και στην αποτελεσματικότητα. Θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις ώστε η νέα προσπάθεια να ανοιχτεί σε κάθε θεματική ενότητα που προβληματίζει τους πολίτες», συνέχισε η εκπρόσωπος Τύπου.

«Όχι στη μεταγραφική κουβέντα»

Όσον αφορά στις ανακοινώσεις για τον βασικό κορμό στελεχών του κόμματος Τσίπρα, σημείωσε: «Τιμούμε και σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών και αναγνωρίζουμε την αξία του κάθε βουλευτή, του κάθε ανθρώπου που έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε αυτή την προσπάθεια. Παρ’ όλα αυτά, οι κανόνες είναι σαφείς. Είναι αυτοί στους οποίους έχει αναφερθεί ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα. Δηλαδή, αυτός ο φορέας δημιουργείται από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από εν ενεργεία βουλευτές.

Σε ό,τι αφορά στα στελέχη, υπάρχουν πολλά σε όλη την επικράτεια. Είναι τα στελέχη του Ινστιτούτου επίσης, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει μικρές διαδικασίες ζυμώσεων, αλληλεπίδρασης και αναστοχασμού με τους πολίτες πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Το βασικό για εμένα είναι να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση, σε αυτό το στάδιο, σε κουβέντα μεταγραφικής περιόδου, Ό,τι και να λέμε στα πάνελ, ο κόσμος θέλει να μάθει τι θα γίνει με την ακρίβεια, το σχολείο του παιδιού του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στην ΕΛΑΣ έχει θέση κάθε δημοκρατικός πολίτης»

«Είναι ένας ιδεολογικοπολιτικός χώρος, ο οποίος οριοθετήθηκε κάπως ακαδημαϊκά από το μανιφέστο. Τι είπαμε; Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική Αριστερά και πολιτική οικολογία. Άρα λοιπόν μιλάμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, διότι στη διαδικασία αυτή έχει θέση κάθε δημοκρατικός πολίτης. Είτε τοποθετείται στη Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν στο ΠΑΣΟΚ, είτε ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αισθάνεται ότι οι θέσεις του φορέα τον/την αγγίζουν, έχει θέση και είναι ευπρόσδεκτος/η», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Με ρωτάνε τι σχέση η Αριστερά με τη Σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχει πλέον μια γέφυρα που είναι η ανθρώπινη ανάγκη, η κλιμάκωση των ανισοτήτων. Δημιουργούνται οι συνδέσεις. Αναμετρηθήκαμε με σοβαρά προβλήματα».

«Στόχος μας η διακυβέρνηση της χώρας»

Όσον αφορά τον πήχη που βάζει το κόμμα Τσίπρα σημείωσε: «Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Παρ' όλ' αυτά είναι αναγκαίο, στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και το εννοώ, όλοι οι πολιτικοί χώροι να δείξουν μεγαλύτερη σεμνότητα και να αποδείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης. Υπάρχει διαφθορά. Οφείλουμε να την αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, αυτή είναι η δουλειά μας, είναι η πρώτη προτεραιότητα. Απόλυτη προτεραιότητά για μας είναι να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου», συνέχισε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συνεργασίες

«Θέλουμε να καταστήσουμε διάφανες τις προγραμματικές μας θέσεις. Θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Με ενδιαφέρει να ανοίξουμε αυτή την κυβέρνηση σε βάθος. Τι βλέπουμε τώρα; Το αφήγημα της επιτυχίας έχει αποδομηθεί. Στόχος μας είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, δεν είναι στον ορίζοντά μας οι συνεργασίες», είπε για το ζήτημα των συνεργασιών, λέγοντας ένα ξεκάθαρο «όχι» στη Μαρία Καρυστιανού και στον Κυριάκο Βελόπουλο. «Αυτή η συζήτηση δεν αφορά τον κόσμο. Η ακρίβεια καλπάζει. Ο φορέας ιδρύθηκε προχθές. Ο νέος πολιτικός φορέας είναι συμπαράταξη, στην κουλτούρα της αριστεράς είναι η συνεργασία με τους πολίτες. Δεν είμαστε κόμμα ‘ενός ανδρός αρχή’», συνέχισε.

«Καλή τύχη στο ΠΑΣΟΚ»

«Δεν θέλω να δώσω καύσιμο στον τοξικό λόγο. Καλή τύχη στο ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να μην εκφράζεται με τόσο άγχος και τόνο πανικό», είπε για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diu2ivxzv0bt?integrationId=40599y14juihe6ly}