«Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας.»

Παραμονές Πανελληνίων 2026, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απηύθυνε μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης προς όλους τους υποψηφίους, επιχειρώντας να στείλει ένα μήνυμα ψυχραιμίας, αισιοδοξίας και πίστης στις δυνατότητές τους. Απευθυνόμενη στους υποψηφίους αναγνώρισε τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλη τη χρονιά, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν μια σημαντική δοκιμασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους.

«Σε λίγες ημέρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το δύσκολο αλλά και ουσιαστικό ταξίδι της προετοιμασίας που έζησαν χιλιάδες υποψήφιοι.

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στη συναισθηματική φόρτιση αυτής της περιόδου, τονίζοντας ότι το άγχος που αισθάνονται οι μαθητές είναι απολύτως φυσιολογικό και ανθρώπινο. Όπως σημείωσε, το άγχος αποτελεί ένδειξη ενδιαφέροντος και προσπάθειας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αδυναμία.

«Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό», υπογράμμισε, καλώντας τους υποψηφίους να εμπιστευτούν την προετοιμασία τους και να μπουν στην εξεταστική διαδικασία με καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και το μήνυμα της Υπουργού σχετικά με την έννοια της επιτυχίας και της προσωπικής αξίας. Ξεκαθάρισε ότι ένας βαθμός ή μια επίδοση σε ένα διαγώνισμα δεν μπορεί να καθορίσει ούτε την προσωπικότητα ούτε το μέλλον ενός ανθρώπου.

«Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε στη ζωή σας», ανέφερε, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τις εξετάσεις από την απόλυτη ταύτιση με την επιτυχία ή την αποτυχία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι αυτό που έχει ουσιαστική αξία είναι η διαδρομή της προσπάθειας: οι ώρες μελέτης, οι δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, η επιμονή και η αντοχή που έδειξαν οι μαθητές σε μια απαιτητική χρονιά.

«Οι ώρες που αφιερώσατε, οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε, είναι ήδη μια σημαντική προσωπική νίκη», σημείωσε, καλώντας τους μαθητές να αισθάνονται περήφανοι για όσα έχουν ήδη καταφέρει ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.

Η Υπουργός έκλεισε το μήνυμά της με μια αισιόδοξη αναφορά στο μέλλον, τονίζοντας ότι η ζωή προσφέρει πολλούς δρόμους και διαφορετικές ευκαιρίες για όλους. Υπενθύμισε ότι οι νέοι άνθρωποι ανήκουν σε μια γενιά που καλείται να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να δημιουργεί νέες προοπτικές και να διεκδικεί το μέλλον της με τόλμη και αυτοπεποίθηση.

«Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι ο μοναδικός προορισμός.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε τους υποψηφίους ότι οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκονται στο πλευρό τους με εμπιστοσύνη και περηφάνια, ευχόμενη σε όλους δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις που ξεκινούν.

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη προς τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026

Σε λίγες ημέρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό: Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε. Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη:

Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

